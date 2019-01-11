İhracatçıya 2019'da 3.1 milyar TL destek

11 Ocak 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019'da ihracatçılara 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceklerini bildirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Pekcan, "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mal ihracatına yönelik devlet yardımlarımız gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli iyileştirilirken, KOBİ'ler başta olmak üzere her ölçekte firmamızdan artan talep görmektedir.

2019 yılındaki ciddi kaynak artışı ile beraber ihracatçımızın faydasına sunulan bu destekler, daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek ihracatımıza yeni bir ivme kazandıracaktır"