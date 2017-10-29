İhracatçıya e-ticaret kolaylığı

29 Ekim 2017

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, Ekonomi Bakanlığının desteklediği projelerden "E-ticaret sitelerine" toplu üyelik işlemlerine başladıklarını belirtti.

E-ticaret sitelerine üyelikle uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması ve ihracatçılarının yeni pazarlara açılması hedeflendiğini söyleyen Şengel, daha fazla firmayı ihracatçı yapmak ve mevcut ihracatçıların rekabet güçlerini artırmak için yoğun çaba sarfettiklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Birliğin mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları, e-ticareti etkin ve verimli şekilde kullanmaları, ürünlerini çok düşük bir maliyetle uluslararası piyasalarda ve sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde tanıtma imkanı bularak, e-ticaretten de pay almalarına katkı sağlaması için firmalarımızın uluslararası piyasalara yönelik faaliyet gösteren e-ticaret sitelerine yapacakları üyelik giderlerinin yüzde 80'i Ekonomi Bakanlığınca, en fazla 3 yıl boyunca desteklenecek."

Şengel, e-ticaretin ekonomik anlamda ülkelerin dış ticaretine büyük katkılar sağladığını vurgulayarak, "Firmalarımızın küresel pazarlarda söz sahibi olmaları için e-ticareti önemli bir araç olarak görmekteyiz. Dünyanın hızla yol aldığı e-ticaret yarışında Türkiye olarak geride kalmamamız gerekir. Bugün pek çok ülke teknolojiyi kullanarak ülkelerinde üretilen ürünlerin uluslararası piyasalarda tanıtımını yapmakta ve bu sayede ihracatını artırarak elektronik ticaretten önemli pay almaktadır" dedi.

"E-ticaret ile dünyanın her yerine satış yapmak mümkün"

E-ticaretin önemine işaret eden Şengel, "E-ticaret ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde kurulan küçük bir firma, çok unsurlu bir şirket olabilir. Yani e-ticaret artık tercih değil, bir ihtiyaçtır. E-ticaret ile dünyanın her yerine satış yapmak mümkün. E-ticaretle ihracat artacak. İhracatçıların e-ticaret platformlarında daha etkili olabilmelerini sağlamak amacıyla bu sitelere toplu üyeliklerin destekleneceği yeni bir mekanizma oluşturuldu" diye konuştu.

İhracatçıların, e-ticaret platformlarında daha etkili olabilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Ekonomi Bakanlığının iş birliği kuruluşları aracılığıyla uluslararası arenada kabul görmüş "Alibaba.com", "Kompass.com", "Turkishexporter.net" gibi e-ticaret siteleriyle anlaşma yaptığını kaydetti.

Söz konusu sitelere ihracatçıların yapacağı toplu üyeliklerin destekleneceği yeni bir mekanizma oluşturulduğunu ifade eden Şengel, "DAİB olarak firmalarımızın bu desteği kullanabilmesi için en az 250 firmanın Ekonomi Bakanlığımızın belirlediği e-ticaret platformuna üye olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şengel, teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının yaygınlaşmasının küresel ticarete büyük bir ivme kazandırdığına dikkati çekerek, 2016 yılında online alışveriş oranının en çok arttığı iki ülkenin Hindistan ile Türkiye olduğunu belirtti.

Düşük bütçeyle yüksek kazanç imkanı

E-ticaret sayesinde düşük bütçeyle yüksek kazancın sağlanacağını vurgulayan Şengel, şöyle devam etti:

"Çağın gereksinimlerini yakalayabilmek adına firmalarımızın e-ticaret portallarında daha fazla yer almaları gerekmektedir. 7/24 satış imkanının bulunduğu, düşük bütçe yüksek kazancın ve daha büyük kitlelere erişimin sağlandığı, geniş ürün yelpazesinin bulunduğu, kolay gezinme imkanı sağlayan ve alışverişin müşterinin ayağına geldiği e-ticaret, hem ihracatçılarımıza yeni pazarlara ulaşmasını sağlamakta hem de mevcut ihracatçılarımızın ihracatında sıçrama yapmaktadır."

Kaynak: AA