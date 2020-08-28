İhracatçıya özel dijital danışman!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kolay ihracat platformunun ilk fazının bugün itibarıyla KOBİ'lerin kullanımına açılacağını duyurdu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kolay ihracat platformu tanıtım toplantısında konuştu.
Pekcan şunları söyledi:
İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz.
Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak.