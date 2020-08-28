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İhracatçıya özel dijital danışman!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kolay ihracat platformunun ilk fazının bugün itibarıyla KOBİ'lerin kullanımına açılacağını duyurdu.

İhracatçıya özel dijital danışman!
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kolay ihracat platformu tanıtım toplantısında konuştu.

Pekcan şunları söyledi:

İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz.

Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak.

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