İhracatçıya stok finansman desteği

22 Mayıs 2020

DÜNYA (ANKARA)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgını sebebiyle talep düşüşü ve sipariş iptalleriyle karşı karşıya kalan ihracatçıya, Eximbank aracılığıyla stok finansman destek paketi kullandıracaklarını söyledi. Pekcan, yıllık yüzde 7.5 faizli krediden KOBİ’learin 25 milyon liraya, KOBİ dışı firmaların ise 50 milyon liraya kadar yararlanabileceğini bildirdi.

COVID-19 döneminde Eximbank’ın ihracatçılara önemli destek sağladığını belirten Ruhsar Pekcan, kredi geri ödemelerinde süre uzatımı yanı sıra Merkez Bankası ve KGF kaynaklı reeskont kredileri sağlandığını bildirdi.



Mevcut desteklere ek olarak Stok Finansman Destek Paketi’ni devreye aldıkları bilgisini veren Bakan Pekcan, sipariş iptali ve talep düşüşü sebebiyle ürünlerini planları doğrultusunda satamayan ihracatçılara destek olunacağını anlattı.



Toplam 10 milyar lira kefalet limitinin olduğu kredilerden, KOBİ’lerin 25 milyon lira, KOBİ dışı firmaların 50 milyon liraya kadar kullanabileceğini ifade eden Pekcan, yıllık faizin yüzde 7.25 olduğunu söyledi.



Merkez Bankası kaynaklarından 1 yıl vadeli kullandırılacak krediler 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasındaki stok alım belgelerinin ibraz edilmesi şartıyla kullandırılacak.



Yıl sonuna kadar Eximbank’ın ihracata sağladığı desteğin toplam 50 milyar dolara çıkmasını öngördüklerini söyleyen Ruhsar Pekcan, Eximbank’ın salgın sürecinde aldığı diğer tedbirleri ise şöyle sıraladı:



• TCMB kaynaklı TL Reeskont Kredisi 1 yıl vadeli olarak kullandırılmaya başlandı.

• TCMB kaynaklı döviz Reeskont Kredilerinin azami vadesi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

• Türk Eximbank ile KGF arasında yapılan yeni iş birliği ile TL Reeskont Kredisi KGF teminatıyla da kullandırılmaya başlandı.

• Vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda TCMB kaynaklı krediler 3 ay, Türk Eximbank kaynaklı doğrudan kullandırılan krediler ve bankalar aracılığıyla kullandırılan krediler (Sevk öncesi İhracat Kredileri-SÖİK) 6 ay uzatıldı.

• Kredilerin vade uzatımları akdi faiz yerine daha düşük oranlı cari faiz oranları ile yapıldı.

• İhracat taahhütlerinin kapatılma süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

• İhracat taahhüt tutarlarında ve taahhüt cezalarında indirim yapıldı.