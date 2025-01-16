İhracatçıya ucuz finansman ve 8 bin 500 yeşil pasaport

Nurdoğan A. ERGÜN

Mal ve hizmet ihraca­tında bu yıl 390 mil­yar dolarlık hedef çi­zen Türkiye’nin 2025 yılı İh­racat Eylem Planı açıklandı. 77 eylem maddesinden oluşan planda, ihracatçının ucuz fi­nansmana erişimi ve destekler önceliklendirilirken, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, ticaret diplomasisinin güçlendi­rilmesi ve ihracatçıya 8 bin 500 yeşil pasaport verilmesi gibi ko­nular da öne çıktı.

Yeni eylem planını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat finansma­nında yeni bir indirim müjdesi vereceklerini de duyurdu. Hazi­ne ve Maliye Bakanlığı ve Mer­kez Bankası ile görüştüklerini aktaran Bakan Bolat, reeskont kredilerinin maliyetinin yeni yıla girerken 6 puan düşürül­düğünü hatırlatarak, “İhracat reeskont kredi finans maliyeti yüzde 29.9’a düşürülmüştü.

İh­racat finansmanındaki maliyet önümüzdeki ay da inşallah ye­niden düşürülecek, finansman maliyetinde yeni bir indirim müjdesini gelecek” dedi. 2025 yılı ihracat eylem planını tüm sektör paydaşları ve STK’larla istişare ederek ve koordineli bir şekilde hazırladıklarını kayde­den Bolat, mal ve hizmet ihraca­tını artıracak yeni destek meka­nizmaları hazırladıklarını ifa­de etti.

Bakanlık bütçesinden 33 milyar TL destek

Eylem planlarındaki ilk bö­lümün Destekleme ve Fiyat İs­tikrar Fonu (DFİF) destekle­rini kapsadığını aktaran Bolat, ikincisinin mal ihracatına yöne­lik destek mekanizmaları ile iyi­leştirmeleri, üçüncüsünün hiz­met ihracatına ilişkin destekleri, dördüncüsünün ticaret diplo­masisi ve çok taraflı bölgesel ikili ilişkileri, beşincisinin gümrük­lerde alınacak ve ihracatı kolay­laştıracak tedbirleri, altıncısı­nın ise ihracatın finansmanını içerdiğini söyledi.

2024’te DFİF desteklerini iki kat artırarak 17.6 milyar liraya yükselttiklerini be­lirten Bolat, Bakanlığın bütçesi­nin 2025’te 56 milyar liraya çı­karıldığını hatırlatarak, “Bunun içinde 33 milyar lira mal ve hiz­met ihracatçılarına DFİF des­tekleri olarak ayrıldı. 27 bin 700- 28 bin civarında ihracatçımız bu desteklerden faydalanacak. İh­racatçılarımızın en büyük sıkın­tısı olan finansmana erişim nok­tasında gerçekten bütün imkan­larımızı kullandık. 13.5 milyar lira olan Eximbank sermayesi 18 ayda tam 4 katı artışla 55 milyar liraya yükseltildi” diye konuştu.

Prestijli fuar desteği yüzde 70’e çıkarılacak

İhracatçılara yönelik fuar katılımı ve heyet desteklerini de anlatan Bolat, bu yıl 269 ticaret heyeti programı yapacaklarını, 85 alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceklerini belirtti. “65 yurt içi fuara, 330 yurt dışı fuara, bin 650 bireysel fuar ka­tılımı destekleriyle ihracatçıla­rımızın yanında olacağız” diyen Bakan Bolat, şöyle devam etti: “50 adet UR-GE projesini haya­ta geçireceğiz ve küresel tedarik zinciri (KTZ) programı çerçe­vesinde 40 adet yeni KTZ pro­jesini hayata geçireceğiz.

12 bin adet de pazara giriş belgesine yö­nelik yeni ve genç ihracatçılara destek vereceğiz. Bunun dışın­da 61 yeni şirketin 63 markası­nı da bunları şu anda projelendi­rilen başvurular kapsamında bu rakamları veriyorum, marka ve Turquality kapsamına alacağız. Böylece toplamda 355 şirketin 380 markasını desteklemeyi hedefliyoruz.

Bu yıl 8 bin 500 yeni ihracatçımıza da yeşil pasa­port vermeyi, bilgilendirme faa­liyetlerimizde 30 bin kişinin ka­tılmasını hedefliyoruz.” Prestij­li fuar imkanı statüsünü yurt içi fuarlara da sağlayacaklarını du­yuran Bakan, “Prestijli fuar uy­gulaması ile yurt içi fuarlarda da desteğe esas tutar uygulamasını yüzde 50’den yüzde 70’e yükselt­miş olacağız” dedi.

“Döviz kurunda istikrar hedefliyoruz”

İhracatı artırırken ithalatı azaltmak için çalışmaları sür­dürdüklerini anlatan Bakan Bo­lat, dış ticaret açığını azaltarak cari işlemler açığını düşürme­yi, bu sayede döviz kuru piya­salarında istikrar sağlamayı, öngörülebilirliği artırmayı, fi­yatlama noktasındaki belirsiz­liği ortadan kaldırmayı hedef­lediklerini belirtti. Bolat, özel­likle Dahilde İşleme Rejimi

(DİR) kapsamında ithal edilmek istenen ürünleri üreten yurt içi üreticilere ilişkin verilerin kullanıcılar ile paylaşılması ve yurt içinden girdi teminini teşvik etmek amacıyla bir rehber çıkaracaklarını, böylece yerli tedarik sistemini devreye alacaklarını vurguladı.

“Tepenin büyük bölümünü aştık”

2024 yılının her anlamda zor bir yıl olduğunu ancak 2025’in baharından itibaren ekono­mideki büyümenin hızlanaca­ğını dile getiren Bakan Bolat, 2025’ten ümitli olduklarını be­lirtti. Bakan, “Tepenin büyük bö­lümü aşılmış durumda. 2025’in ikinci yarısında ve özellikle 2026’da hem toplumumuzum tüm kesimleri hem de iş dün­yamız, üreticilerimiz, ihracat­çılarımız iyi bir rahatlama ya­şayacaklar” dedi. Enflasyonda­ki gerilemeye işaret eden Bolat, “İnşallah birkaç ay içinde yüzde 30’lu rakamları konuşuyor ola­cağız. Yani yüzde 40’ın altına ge­rileyeceğiz. Yılsonunda da hedef yüzde 21 TÜFE enflasyonu. Fi­yatlamada istikrar sağlandıkça büyüme hızı artacak” değerlen­dirmesi yaptı.

Gültepe: Rampadan inmeye başladık ama sorunlar sürüyor

İhracatçılar için 2024’ün oldukça zor bir yıl olduğunu söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Özellikle rekabetçilik konusunda çok sıkıntı yaşadık. Ama her şeye rağmen, milli görev anlayışıyla, yılmadan, karamsarlığa düşmeden çalışmaya devam ettik. Arzu ettiğimiz oranı yakalayamasak da yılı yüzde 2.5 artıda kapattık. Hizmet ihracatında ise çok daha iyi bir noktadayız” dedi. 2025’e 280 milyar dolarlık mal ihracatı hedefiyle başladıklarını kaydeden Gültepe, “Rampadan inmeye başladık.

Ancak 2024’te yaşadığımız sorunlar bu yıl da devam edecek gibi görünüyor. Ekonomi yönetimi enflasyonla zorlu bir mücadele veriyor. İhracatçılar olarak bu mücadeleye her zaman katkı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Ama sanayi tarafını da unutmamamız gerekiyor. İşçilik maliyetlerine bağlı olarak 2025’in özellikle ilk ayları zor geçecek gibi görünüyor. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin üretimi artırıcı, ihracatçıyı destekleyici politikaları hayata geçirmesi büyük önem taşıyor. İlk madde ihracat olmalı” diye konuştu.