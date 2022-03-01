İhracatı Geliştirme A.Ş, faaliyete geçti

ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara özel destekler ve kefalet vermek üzere TİM ve Eximbank tarafından 2021 yılı Ekim ayında kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş’nin (İGE A.Ş) bugün faaliyete geçtiği bildirdi.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel ekonomiyi birçok açıdan derinden sarsan pandemi döneminde Türkiye ekonomisinin sağlam bir duruş sergilediği belirtilerek, ihracatın 2021 yılında yüzde 33 oranında artışla 225,4 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığı vurulandı. Açıklamada, 2022 yılı Ocak ayında yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşılması da bu artışın devam edeceğinin göstergesi olduğu dile getirildi.

İhracattaki başarının katlanarak devam etmesini sağlamak amacıyla yeni bir destek mekanizması daha sunulduğu ifade edilen açıklamada, “Kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin finansmana erişim imkânlarını genişletmek, desteklemek, kolaylaştırmak ve özellikle ihracat kredileri için kefalet vermek üzere TİM ile Eximbank’ın öz kaynaklarıyla 2021 yılının Ekim ayında İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.) kurulmuştur. Aralık ayında ise 61 ihracatçı birliğimizin ortaklığıyla sermaye yapısı güçlendirilen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.), Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ocak ayında vermiş olduğu müjde çerçevesinde bugün (1 Mart 2022) itibarıyla faaliyete geçmiştir.” denildi.

İGE A.Ş. ile birlikte, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacağı bilgisi verilen açıklamada, “İhracatçılar artık kredi almak için gayrimenkulünü, fabrikasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İhracat işlemlerindeki kesinti İGE A.Ş sermayesine aktarılacak

İGE A.Ş. özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların ihracata yönelik finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacağına dikkat çekilen Bakanlık açıklamasında, “İhracatçı birlikleri üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden belli oranlarda yapılan kesintilerin de şirketin sermayesine aktarılmasıyla, İGE A.Ş.’ye ilave bir sermaye katkısı sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılarımıza sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.” denildi.