İhracatı 'uçuran' TİM ve THY işbirliğinin kapsamı genişletildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında Türkiye'nin ihracat seferberliğine önemli katkılar sağlayan işbirliğinin kapsamı genişletildi.

İşbirliğiyle Genel Kargo (GEN), Yumurta (HEG), Yaş Meyve ve Sebze (PEP) ile Balık (PES) kapsamında taşınabilecek Türk ihraç ürünleri, 35 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirimle ulaştırılacak. Ürün muhteviyatlarıyla birlikte ürün gamlarının sadece ton özelinde değil ton altında da sağlandığı kampanya 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katılımıyla Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştığı gelişmişlik düzeyinde havacılık sektörünün büyük önem kazandığını ifade etti.

6 milyar dolar hedefi

Bakan Karaismailoğlu, TİM ile Turkish Cargo arasında gerçekleşen ilk iş birliği anlaşması sonrası Aralık 2020-Mart 2021 arasındaki 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinasyon üzerinde toplam 1,2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştildiği bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, yaş meyve, su ürünleri, tekstil, otomotiv ürünleri, ilaç gibi ihraç edilen çeşitli ürün gruplarında son üç yılda yüzde 40'lardan yüzde 105'lere varan ihracat artışlarının gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bu iş birliğini yenilenen ikinci bir anlaşmayla daha da güçlü hale getireceğiz. Türkiye'nin havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanında, bin bir emekle üretilen ürünleri, Amerika'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Avrupa'da kısaca tüm dünyada aktif olan, ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak THY tarafından taşınacak. Hava yoluyla taşımacılığın ihracattaki payı, daha da yukarılara taşınacak. Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi beklentisiyle ülkemiz ihracat seferberliğine ciddi ivme kazandırmayı hedefliyoruz."

Yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş , ihraç ürünlerinin taşınmasında hava yolu ve demir yolu taşımacılığının payının artırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu noktada, dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, gelişmiş altyapı ve filosuyla ülkemizdeki hava yolu taşımacılığının ilerlemesi ve dış ticaret taşımalarımız açısından önemli rol oynayacaktır. Bugün imzalanan mutabakat zaptıyla da Turkish Cargo tarafından, yıl sonuna kadar 46 destinasyonda ihracatçılarımıza genel kargo, yumurta, yaş meyve-sebze ve balık taşımalarında yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak. Temel hedeflerimiz, ülkemizin lojistik kabiliyetlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak ve ihraç mallarımızın rekabetçi fiyatlarla en hızlı sürede ihraç pazarlarımıza ulaşmasını sağlamaktır" diye konuştu.

28 olan destinasyon 46’ya çıkarıldı

TİM Başkanı İsmail Gülle “Yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yıla göre hava kargo ile yapılan ih-racatımız yüzde 28 artışla 5,3 milyar dolardan 6,8 milyar dolara ulaştı. Bugün imzalanan protokolde, ihraç ürünlerinin kapsamı yumurta, yaş meyve ve sebze ve balık ile genişle-tildi. 28 olan destinasyon 46’ya çıkarıldı. Liste fiyatları üzerinden ihracatçıların faydalana-bileceği indirim yüzde 10-35 arası olarak güncellendi. İnşallah bu yeni protokolle de hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Türkiye, ihracatla yükselecek. İhracat da THY’nin kanatlarında yükselecek” dedi.

"Dünyanın dört bir yanına ihracat köprüleri kurduk"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: Bayrak taşıyıcı kargo markamız sahip olduğu geniş hizmet ağı ile ihracatçımız açısından stratejik önemdeki pazarlara erişme konusunda can suyu olmaya devam ediyor. İhracatımıza yaptığımız katkıyı bugün burada pekiştirmek Türk Hava Yolları ailesi için bir gurur vesilesi. Pandemi döneminde kargo sektörü dünya çapında daralırken Turkish Cargo büyümeye devam ederek başarısını zorlu dönemde de kanıtladı. Bu zorlu dönemde de ihracatçımız için dünyanın dört bir yanına ihracat köprüleri kurdu. Yakında açılacak SmartIst kargo tesisimiz ile bu büyüme ivmemiz hızlanacak ve hava kargo taşımacılığında yeni bir çağ başlayacak. Turkish Cargo ve TİM iş birliğinin hem ülkemiz hem de şirketlerimiz için tetikleyici güç olmaya devam edeceğine inanıyoruz."