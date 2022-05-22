İhracatın 6’lı masası kuruluyor

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerine yaklaşık 3 haftalık bir zaman kalırken, TİM başkan adaylığı için ittifak görüşmeleri de başladı. Hatırlanacağı gibi, mevcut TİM Başkanı İsmail Gülle’nin tekstil sektör kurulundan başkan veya başkan yardımcısı olarak seçilemediğini, bu nedenle aday olamayacağını duyurmuştuk. Gülle’nin aday olamamasıyla birlikte TİM’e yeni adaylar çıktığını da yazmıştık.

Üç aday da İstanbul’dan

Şu an için tek resmi aday İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç ancak İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister de adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

Tek aday ittifakı mı çıkacak?

Bu gelişmelerin üzerine bu akşam 6 isim adaylık konusunda ittifak sağlanması için bir araya gelecek. Aralarında TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de bulunduğu masada; İDMMİB Başkanı Tecdelioğlu ve İKMİB Başkanı Pelister’in yanı sıra; İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Rüstem Çetinkaya’nın olacağını öğrendik. Buluşmada Ahmet Güleç’in karşısına tek bir ismin çıkarılması yönünde görüşmeler yapılacağı bilgisini edindik. Toplantının ardından yarın en az bir ismin adaylığını duyurması bekleniyor.