İhracatın rekor kırdığı şubatta ithalat da 'tam gaz'

ANKARA

Türkiye’nin dış ticaret ve ödemeler dengesinde fazlası verme hedefini güttüğü 2022’de ilk iki aylık dış ticaret verilerinde ithalattaki yüksek oranlı artış dikkati çekiyor. TÜİK verilerine göre ocak ayında ithalat yüzde 54,2 oranında artmış ve buna bağlı olarak dış ticaret açığı da yüzde 234,9 yükselmişti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre şubat ayında da ithalat yüzde 45,6 oranında yükseliş gösterdi ve dış ticaret açığı da aylık bazda yüzde 141,9 yükseldi. Yılın ilk iki ayı itibariyle dış ticaret açığı artışı yüzde 186,3, ithalat artışı ise yüzde 49,7 düzeyinde gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, aylık bazda ihracatın tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığı, kendi kayıtları ve TİM kayıtlarına göre şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında ihracat 20 milyar dolar, ithalat ise 28,1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 8,1 milyar dolara çıktı. Bir önceki yıl aynı aydaki açık 3 milyar 347 milyon dolar seviyesindeydi.

Hammadde ithalatında yüzde 60,3 artış

İthalatta en yüksek artış hammadde grubunda oluştu. Şubat ayında hammadde ithalatı yüzde 60,3 oranında artarak tek başına toplam ithalatın 28,1 milyar dolarlık ithalatın 23,3 milyar dolarlık kısmını oluşturdu. Yatırım malları ithalatı yüzde 1,4 artarken, tüketim malları ithalatı yüzde 2,3 oranında azaldı. Ocak-Şubat dönemine bakıldığında, hammadde ithalatı yüzde 65,1 oranında arttı. Yatırım malları ithalatı ise yüzde 6,2 oranında yükseldi. Hammadde ithalatındaki hızlı yükselişin nedenleri arasında fiyatları da yükselen ve miktar olarak da artan enerji ithalatının etkisi olduğu tahmin ediliyor.

Bakanlık bülteninde, şubat ayında yüzde 71,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç tutulduğunda yüzde 95,4 oranına yükseldiği bilgisine yer verildi.

Hammadde ithalatı, Türk sanayiinin üretiminin hammadde bağımlığı yönünden, üretim ve ekonomik aktivitedeki canlanma ya da azalmaya işaret olarak da değerlendiriliyor.

İhracatın 11,1 milyar doları Avrupa'ya



Şubat ayında Türkiye’den en fazla ihracat yapılan ülke grubu yüzde ihracatın yüzde 22,4 oranında arttığı Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Yakın ve Ortadoğu ülkelerine ihracat artışı yüzde 28,1, Diğer Avrupa Ülkeleri grubuna yüzde 30,1 oranında yükseldi. Şubat ayında yapılan toplam 20 milyar dolarlık ihracatın 11,1 milyar doları Avrupa ülkelerine yapıldı. Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Irak oldu. Şubat ayında en fazla ithalat, Rusya’dan yapıldı. Rusya’yı Çin, Almanya, ABD ve Hindistan izledi.

Ticaret Bakanı Muş: Önlemlerimizi aldık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Rusya’nı Ukrayna’yı işgal girişimiyle başlayan savaşın küresel enerji fiyatı, enflasyon, tedarik zinciri sorunlarının yaşandığı bir dönemde olduğunu hatırlattı. Her iki ülkeyle Türkiye’nin yakın ilişkileri bulunduğunu vurgulayan Mehmet Muş, savaşın ticarete olumsuz etkilerine karşı hızla önlemler aldıklarını belirtti. Muş, “Sektörlerimizden temsilcilerle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. İhracatçılarımız ve nakliyecilerimiz için iki ayrı masa tesis ettik. TİM, DEİK ve ilgili sektör çatı kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde, ihracatçılarımızın ödemelerinin temini ve nakliyecilerimizin alternatif güzergahları kullanarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla 7/24 etkin bir yönetim anlayışı oluşturmuş durumdayız” dedi.

Kefalet sağlayarak finansmana erişim amacını taşıyan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) şirketinin faaliyete başladığını hatırlatan Mehmet Muş, Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) altyapı çalışmalarının da başlayacağını, bu serbest bölgede bilişim ve yenilenebilir enerji şirketlerinin yatırım iştahının yüksek olduğunu kaydetti.