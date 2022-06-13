İhracatın şampiyonu şirketler açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda, ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021’ araştırmasının sonuçları da açıklandı.

TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlıyor. Araştırmaya göre, 2021'deki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. İlk 1000'de yer alan şirketlerin 2021'deki toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artarak 123,3 milyar dolara ulaştı. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,7, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı da 15 oldu.

Yerli firmalar ilk 1000'in yüzde 80'ini oluşturdu

Araştırmaya göre, 2021'de ilk 1000'de 827 firma yer alırken, bu yıl 173 firma ilk kez 1000'in arasına girmeyi başardı. Yerli firmalar ilk 100'in yüzde 80'ini oluşturdu. Bu firmalar, ilk 1000'in toplam ihracatının yüzde 63'ünü gerçekleştirdi.

İlk 1000'in yüzde 66,5'i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın yüzde 57,7'si Marmara Bölgesi'nde olurken, listede 52 ilden firmalar yer aldı.

2021 YILINDA EN YÜKSEK İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA

1- Ford Otomotiv

2- Toyota Otomotiv

3- Türkiye Petrol Rafinerileri

4- Kibar Dış Ticaret

5- Vestel Ticaret

6- Arçelik

7- Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları

8- Socar Türkiye Petrol

9- HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi

10- TGS Dış Ticaret

ÖDÜL ALAN 27 SEKTÖR ŞAMPİYONLARI

Hizmet İhracatı Özel Ödülü: Türk Hava Yolları

Hizmet Sektörü İhracat Şampiyonu: Türk Hava Yolları

Otomotiv Endüstrisi Sektörü İhracat Şampiyonu: Ford Otomotiv

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Türkiye Petrol Rafinerileri

Çelik Sektörü İhracat Şampiyonu: HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Şampiyonu: TGS Dış Ticaret

Elektrik ve Elektronik Sektörü İhracat Şampiyonu: Vestel Ticaret

Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü İhracat Şampiyonu: Kibar Dış Ticaret

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Şampiyonu: AK-PA Tekstil İhracat Pazarlama

Makine ve Aksamları Sektörü İhracat Şampiyonu: Türk Traktör ve Ziraat

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Hayat Kimya

Mücevher Sektörü İhracat Şampiyonu: İstanbul Altın Rafinerisi

İklimlendirme Sanayii Sektörü İhracat Şampiyonu: Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima

Madencilik Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret

Su Ürünleri ce Hayvansal Mamuller Sektörü İhracat Şampiyonu: KLC Gıda Ürünleri

Savunma ve Havacılık Sanayi Sektörü İhracat Şampiyonu: Baykar

Halı Sektörü İhracat Şampiyonu: Erdemoğlu Dış Ticarer

Yaş Meyve ve Sebze Sektörü İhracat Şampiyonu: Uçak Kardeşler Gıda

Fındık ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ferrero Fındık

Meyve Sebze Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Göknur Gıda Maddeleri Enerji

Deri ve Deri Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Flo Mağazacılık ve Pazarlama

Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Tersan Tersanecilik

Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Aydın Kuruyemiş

Tütün Sektörü İhracat Şampiyonu: JTI Tütün Ürünleri Sanayi

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü İhracat Şampiyonu: Verde Yağ Besin Maddeleri

Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Çiçekçiler Birliği

Diğer Sanayi Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Polin Dış Ticaret