İhracatın şampiyonu şirketler açıklandı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu. Ford Otomotiv'i ise sırasıyla Toyota Otomotiv ve Türkiye Petrol Rafinerileri takip etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda, ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021’ araştırmasının sonuçları da açıklandı.
TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlıyor. Araştırmaya göre, 2021'deki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. İlk 1000'de yer alan şirketlerin 2021'deki toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artarak 123,3 milyar dolara ulaştı. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,7, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı da 15 oldu.
Yerli firmalar ilk 1000'in yüzde 80'ini oluşturdu
Araştırmaya göre, 2021'de ilk 1000'de 827 firma yer alırken, bu yıl 173 firma ilk kez 1000'in arasına girmeyi başardı. Yerli firmalar ilk 100'in yüzde 80'ini oluşturdu. Bu firmalar, ilk 1000'in toplam ihracatının yüzde 63'ünü gerçekleştirdi.
İlk 1000'in yüzde 66,5'i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın yüzde 57,7'si Marmara Bölgesi'nde olurken, listede 52 ilden firmalar yer aldı.
2021 YILINDA EN YÜKSEK İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA
1- Ford Otomotiv
2- Toyota Otomotiv
3- Türkiye Petrol Rafinerileri
4- Kibar Dış Ticaret
5- Vestel Ticaret
6- Arçelik
7- Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları
8- Socar Türkiye Petrol
9- HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi
10- TGS Dış Ticaret
ÖDÜL ALAN 27 SEKTÖR ŞAMPİYONLARI
Hizmet İhracatı Özel Ödülü: Türk Hava Yolları
Hizmet Sektörü İhracat Şampiyonu: Türk Hava Yolları
Otomotiv Endüstrisi Sektörü İhracat Şampiyonu: Ford Otomotiv
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Türkiye Petrol Rafinerileri
Çelik Sektörü İhracat Şampiyonu: HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi
Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Şampiyonu: TGS Dış Ticaret
Elektrik ve Elektronik Sektörü İhracat Şampiyonu: Vestel Ticaret
Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü İhracat Şampiyonu: Kibar Dış Ticaret
Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Şampiyonu: AK-PA Tekstil İhracat Pazarlama
Makine ve Aksamları Sektörü İhracat Şampiyonu: Türk Traktör ve Ziraat
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Hayat Kimya
Mücevher Sektörü İhracat Şampiyonu: İstanbul Altın Rafinerisi
İklimlendirme Sanayii Sektörü İhracat Şampiyonu: Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima
Madencilik Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret
Su Ürünleri ce Hayvansal Mamuller Sektörü İhracat Şampiyonu: KLC Gıda Ürünleri
Savunma ve Havacılık Sanayi Sektörü İhracat Şampiyonu: Baykar
Halı Sektörü İhracat Şampiyonu: Erdemoğlu Dış Ticarer
Yaş Meyve ve Sebze Sektörü İhracat Şampiyonu: Uçak Kardeşler Gıda
Fındık ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ferrero Fındık
Meyve Sebze Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Göknur Gıda Maddeleri Enerji
Deri ve Deri Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Flo Mağazacılık ve Pazarlama
Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Tersan Tersanecilik
Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Aydın Kuruyemiş
Tütün Sektörü İhracat Şampiyonu: JTI Tütün Ürünleri Sanayi
Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü İhracat Şampiyonu: Verde Yağ Besin Maddeleri
Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Çiçekçiler Birliği
Diğer Sanayi Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Polin Dış Ticaret