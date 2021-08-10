İhracatın yeni dönemini gençler yazacak

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

DÜNYA olarak, 26 Temmuz'da "İhracata gençlik aşısı vurulacak" haberimizle Genç TİM'in kurulacağını ve buna ilişkin detayları paylaşmıştık. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de dün düzenlediği basın toplantısıyla Genç TİM'i resmen duyurdu.

Genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla hayata geçen projede, TİM'e bağlı 13 genel sekreterlikten iş dünyasının genç simaları yer alıyor. Türkiye'nin yedi bölgesinden Genç TİM'e katılan isimler, öncelikle kendi bölgelerinde çalışmalar yapacak. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin Onursal Başkanlığı'nı yaptığı oluşumda 18 isim de başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Genç TİM'in 131 olan üye sayısının yapılacak çalışmalarla 500'e ulaşması hedefleniyor. Genç TİM Yönetim Kurulu’nda, en az toplam kadın üyelerin oranı kadar kadın yönetim kurulu üyesi bulundurulması da zorunlu tutuldu.

Üyeler oy kullanabilecek isimlerden oluşuyor

Genç TİM’in hedefleri hakkında bilgi veren TİM Başkanı İsmail Gülle, hedeflerinin gençlerin ellerinde ihracatla yükselen Türkiye’yi oluşturmak olduğunu vurguladı. "Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz" diyen Gülle, şöyle devam etti: "Dış pazarlara erişimlerini artıracağız. Ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Sadece tecrübeli iş insanlarının gençlere değil, gençlerin de birbirlerine tecrübelerini aktarmasını istiyoruz. 18-40 yaş arasında oy kullanılabilecek kişileri üye yaptık. Bir takım komiteler oluşturacağız. Genç TİM’in verimli, şeffaf, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir yapıda olması için anayasamıza gerekli tüm maddeleri ekledik. Nasıl ki ülkemizin geleceği gençlerimize emanetse, ihracatımızın geleceği de gençliğimizin ellerinde."

Proje, Cumhurbaşkanı'na da sunuldu

Genç TİM projesi için ekip olarak önemli bir çalışma yaptıklarını belirten Gülle, "Cumhurbaşkanı'na gittiğimizde İhracat şurası ve Genç TİM' projelerimizi sunmuştuk. Genç TİM'in kuruluşunu gerçekleştirdik. Üyelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla ile bir araya getirmek istiyoruz" dedi.

Son dönemde ihracatta önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Gülle, şunları söyledi: "Son 12 ayda 200 milyar dolar sınırını aşmayı başardık. 5 yıl içerisinde, inşallah 300 milyar dolara ulaşacağız. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ulaşacağımız rakamlar ise tamamen genç ihracatçılarımızın vizyonuyla ortaya çıkacak. Bu nedenle pandemi ile değişen yeni dünya düzeninde, gençlerimizin çok daha aktif ve girişimci olması kritik önem taşıyor. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, çok ciddi bir fırsat teşkil ediyor. Gençlerimizin artan beceri ve yetkinlikleri sayesinde Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendireceğiz. İhracatımızı gençliğin dinamizmi ve heyecanı ile buluşturacağız. Elbette bir firmanın, bir ihracatçının yaşı olmaz ancak ve ancak deneyimi olur. İşte Genç TİM, bir deneyim aktarım merkezi olması sebebiyle de ayrıca önem taşıyor.

Dijital dönemin avantajı gençler olacak

Toplantının ardından DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Genç TİM Başkanvekili ve Orka Holding Global Pazarlama Direktörü Kübra Orakçıoğlu Kazan, "Genç TİM'in tüm üyeleri liderlik vasfı bulunan, ihracatı bilen isimler. Biz daha iyi neler yapabiliriz diyerek, çalışacağız. Amacımız, yeni ihracatçıları da bu oluşuma kazandırmak. Hiç ihracat yapmamış veya ihracatını artırmak isteyenlere de katkı sunmayı amaçlıyoruz. Genç TİM'in son dönemin en değerli projelerinden. Çünkü yeni nesil teknolojiyi iyi biliyor. Dijital dönemin en büyük avantajı gençler olacak" dedi.

"İki senede iki katından fazla ihracat yapılabilir"

Genç TİM'in diğe bir başkanvekili olan Çevkur Madencilik Genel Müdürü Mustafa Selçuk Çevik ise "İhracatçı olmak çok önemli. Vatani bir görev gibi. İhracattaki başarı ülkemizin zenginleşmesine katkı sağlıyor. Bürokrasi şu an için önümüzdeki en büyük engel. Bu engel kalkarsa madencilik, tarıma dayalı ihracat ve hizmet iki senede iki katından fazla artar" diye konuştu.