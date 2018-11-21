'İhracatın Yıldızları' ödüllerine kavuşuyor
İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları Yarışması maratonu bugün İstanbul’daki ödül töreni ile sonuçlanacak.
İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları Yarışması maratonu bugün İstanbul’daki ödül töreni ile sonuçlanacak.
Türkiye’nin ihracatına yön veren firmaların ödüllendirildiği ilk ve tek yarışma olan İhracatın Yıldızları, bu yıl 17. kez gerçekleştiriliyor.
TİM’in önderliğinde, DÜNYA Gazetesi ve DHL Express Türkiye işbirliği ile Akbank’ın ana sponsorluğu, Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın final gecesinde 22 firma 11 ayrı kategori ve özel değerlendirmeler bazında ödül alacak.