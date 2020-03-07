'İhracatın Yıldızları' ödüllerini aldı

07 Mart 2020

İhracatın geliştirilmesini ve ülke ekonomisindeki payının artırılmasını teşvik amacıyla bu yıl 18. kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Üretimde dışa bağımlılığı azaltarak, Türkiye'de katma değer ve istihdam yaratan gizli kahramanların belirlendiği yarışmaya, 513 firma başvuruda bulunurken, 22 firma 13 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Törenin açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatın Türkiye için farklı bir anlam kazandığını belirterek, "İhracata hep inandık, güvendik, ihracat bizi hep diri, hep zinde tuttu. Allah bize özellikle 2018'den sonraki süreçte her ay ihracatçıların kırdığı rekorları açıklamayı, geliştirmeyi, projeler yapmayı ve çalışmaların üstüne bir şeyler koymayı nasip etti. İhracat ailesini geliştirmek, kadınları ve gençleri daha çok ihracatın içine katmak, girişimcileri ve ekosistemi geliştirmek adına, pek çok proje gerçekleştirdik, pek çok ilki yaptık. Bunlardan en önemlisi cumhuriyet tarihinde ilk defa ihracatçı sayısı ithalatçı sayısını geçti." diye konuştu.

Türkiye'de herkesin ihracata ve ihracatçıya inandığına dikkati çeken Gülle, ihracatın Türkiye'nin umudu olduğunu aktardı.

İsmail Gülle, dünyanın bütün bölgelerine ve ülkelerine ihracat gerçekleştirdiklerini anımsatarak, ihracatın gelişmesinden, genişlemesinden Türkiye'nin ve Türk insanının kazanacağını söyledi.

Gülle, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefinde olduklarını dile getirerek, bu hedefe doğru yol alırken, her zaman olduğu gibi Ar-Ge'yi, inovasyonu, tasarım ve markalaşmayı ön plana çıkaracaklarını, katma değerli üretime ve ihracata odaklanacaklarını ifade etti.

"İhracat odaklı büyüme modelini güçlendirerek devam ettirmeliyiz"

Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal da Türkiye'nin uzun dönemli kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için ihracat odaklı büyüme modelini güçlendirerek devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu hedefe ulaşmasında ihracat yapan şirketlere hak ettikleri desteği vermek konusunda bankalara da çok büyük sorumluluk düştüğünün altını çizen Tugal, şunları söyledi:

"Akbank olarak, 2019 yılı başında çıkardığımız ve yıl sonunda dijital içeriklerle zenginleştirdiğimiz 'İhracatçının Gücü Paketi' ile ihracatçıları desteklemeye devam ediyoruz. Bu paketle, binlerce yeni ihracatçımıza ulaşarak, ihracat serüveni boyunca yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Akbank'ın dış ticaret ve dış ticaretin finansmanı alanındaki ürün, bilgi ve tecrübelerini, kaliteli ve sürekli hizmet anlayışı ile birlikte ihracatçılarımıza sunmaya devam edeceğiz. Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını hep birlikte başaracağız. Bugün dış ticaret konusunda uzman ve tecrübeli bir ekiple ülke genelinde hizmet veriyoruz. Müşterilerimize dış ticaretle ilgili ihtiyaç duydukları danışmanlık desteğini de vererek 'dış ticaret denince akla ilk gelen banka olma' misyonuyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

"İhracatçıları dijital dönüşüm çözümlerimizle desteklemeye her zaman hazırız"

Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk ise tamamı Türk mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilen, arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, televizyon ve müzik platformlarıyla, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ettiklerini dile getirdi.

Türk, Turkcell'in, tüm dijital servisleriyle Türkiye'ye değer katmaya devam ettiğini ve edeceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin yeni nesil mobil teknolojilerde milli çözümler üretmesi ve ekosistem oluşturulması adına öncü çalışmalar yapıyoruz. Turkcell'in yurtdışı iştirakleri üzerinden 22 Türk firmasının 13,5 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmasına katkı sağladık. Ayrıca ülkemizde girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla, teknoparklara, kuluçka merkezlerine giderek potansiyel vadeden girişimcileri buluyor, onları tedarikçi havuzumuza ekliyoruz.

Uygulamaya koyduğumuz girişimciliğe destek çalışma modeliyle son sekiz ayda 12 farklı teknoparkta 25 farklı girişimcimize yaklaşık yıllık bazda 9 milyon liralık bir can suyu veriyor ve ihracat yolculuklarında global bir marka olarak onlara referans oluyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak toplumumuzun, ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için buradayız. Ülke ekonomimizin dinamosu ihracatçılarımızı daha rekabetçi ve katma değerli hale getirecek dijital dönüşüm çözümlerimizle desteklemeye her zaman hazırız."

"Dünyanın daha fazla entegre olmasının ülkelere daha fazla refah getireceğine inanıyoruz"

DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen de Türkiye'de ihracatçıların uzun bir süredir gerçek bir başarı hikayesi yazdıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ulusal ve uluslararası ekonomik koşulların çok uygun olmadığı ortamlarda dahi ihracat rakamlarını büyütmeyi başarıyorlar. DHL Express olarak biz de bu çabaları yakından destekliyoruz çünkü dünyanın daha fazla entegre olmasının ülkelere daha fazla refah getireceğine inanıyoruz. DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi 2019 verilerine göre, dünya bugüne kadar ulaştığı en yüksek bağlantılılık seviyesinde ancak hala işlerin önemli bir kısmı ulusal sınırlar içinde gerçekleştiriliyor. Bu da uluslararası ticarette büyüme fırsatlarının varlığına işaret ediyor. Bu fırsatları kullanmak için iş dünyasına da önemli bir sorumluluk düşüyor. Bu süreçte Türkiye'nin de uluslararası bağlantılarını artırma anlamında çok yüksek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası hızlı hava taşımacılığı sektörünün kurucusu ve lideri olarak bu süreçte işletmelerin yakın iş ortağı olarak her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise "Dünyada ayak basılmadık ülke bırakmayan ve Türkiye'nin büyüme dinamiği ihracatı sırtlayan firmalara, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz." diye konuştu.

Toplam 13 kategoride 22 firma ödüle layık görüldü

İhracatın Yıldızları yarışmasında "İhracatın Yıldızı Büyük Ödülü"nü Arçelik kazandı.

Nominal olarak ihracatını bir önceki yıla göre en fazla artıran firmaların ödüllendirildiği "İhracat Performans" kategorisinde ilk sırayı Tosçelik Profil alırken, onu Ram Dış Ticaret ve Türkiye Petrol Rafinerileri izledi.

Türkiye'den ilk kez ihraç edilen ürünlere imza atan firmaların belirlendiği "Özgün Ürün Şampiyonu" kategorisinde, ilk üç Onko-Koçsel İlaç, Doğsan Tıbbi Malzeme ve Bentaş Bentonit olarak sıralandı.

En fazla ülkeye ihracat yaparak ve ihraç ürünlerine çeşitlilik katarak ödül kazanan "Sınır Tanımayan Şampiyonlar" sırasıyla LC Waikiki, Türk Traktör ve Kocaer Haddecilik oldu.

"Hizmet İhracatı Şampiyonu" kategorisinde THY Teknik ödüle layık görülürken, "E-İhracat Şampiyonu" Gülsha Kozmetik olarak belirlendi.

"Turquality Şampiyonu" E-MAK Makine, "Girişimcilik Şampiyonu" ise Bilgin Çiçekçilik seçildi.

"En Çevreci Şampiyon" kategorisinde kazanan Zorlu Holding Tekstil olurken, "Üniversite-Sanayi İş birliği Şampiyonu" olarak Hidromek, "Ar-Ge Merkezi İnovasyon Şampiyonu" olarak Elkon Beton ödüllendirildi.

"En Uzun Süreli İhracat Artışı" Ödülü'ne ise Tusaş Türk Havacılık ve Uzay layık görüldü.

Tersan Tersanesi, Begüm Yat-Doğulu Turizm, Robo Automation & Engineering ve Taze Kuru Gıda ise Özel Ödül kazanan şirketler oldu.

Pekcan: Önceliğimiz sağlık ama ticaretin akışını sağlamak zorundayız