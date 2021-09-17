İhracatta 15 hedef ülke belirlendi

Ticaret Bakanlığı, Orta Vadeli Program'da da yer alan "Uzak Ülkeler Stratejisi"ne ilişkin 15 hedef ülkeyi belirledi.

Bakanlık, konuya ilişkin hazırlıklarını hızlandırırken, sivil toplum kuruluşlarına buna yönelik bir yazı gönderdi. Yazıda, Bakan Mehmet Muş'un talimatıyla, özellikle dış ticaret açığının fazla olduğu, geleneksel pazarların dışında kalan uzak ülkelerle bilişim, yazılım ve iletişim hizmetleri ihracatının artırılmasına yönelik bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Oluşturulacak strateji belgesinde yer alacak hususların ve eylem planlarının ilgili pazarlardaki koşulları gerçekçi bir şekilde yansıtmasının önem taşıdığına vurgu yapılan yazıda, hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere sektör paydaşlarının görüşleri talep edildi.

15 ülkeye 15,3 milyar dolarlık ihracat

Yazıda, Uzak Ülke Stratejisi kapsamında 15 ülke belirlendiğine işaret edilerek, bu ülkeler ABD, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Şili, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, bu yılın 8 aylık döneminde söz konusu ülkelere 15 milyar 286 milyon 326 bin liralık ihracat gerçekleştirdi. ABD'ye ihracat bu dönemde 7,9 milyar dolar olurken, Çin'e yönelik dış satım ise 2,2 milyar doları aştı.

Türkiye, ocak-ağustos döneminde Brezilya'ya 699,5 milyon dolar, Endonezya'ya 180,2 milyon dolar, Filipinler'e 65 milyon dolar, Güney Afrika'ya 518,8 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Söz konusu dönemde Güney Kore'ye yönelik ihracat 362,5 milyon dolar, Hindistan'a ihracat 664,2 milyon dolar, Japonya'ya ihracat 286,5 milyon dolar, Kanada'ya yönelik ihracat ise 949,8 milyon dolar oldu. Malezya'ya 257 milyon dolar, Meksika'ya 442,2 milyon dolar, Şili'ye 356,5 milyon dolar, Tayland'a 145,9 milyon dolar ve Vietnam'a 194,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya ilişkin, Türkiye'nin ihracat menzilinin ortalama 2 bin 500 kilometre olduğunu, bu menzilin 8 bin kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi. Muş, "Çalışmaları devam eden Uzak Ülke Strateji'miz ile ihracatçılarımızı Uzak Doğu'ya, Latin Amerika'ya taşımak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"Uzak Doğu'ya ticareti geliştirmeliyiz"

TİM Başkanı İsmail Gülle de , Türkiye'nin en büyük ihracat pazarının Avrupa ülkeleri olduğunu ve bu pazarın ihracatta yüzde 57'lik paya sahip bulunduğunu söyledi. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde çok büyük bir ekonomi ve potansiyel olduğuna işaret eden Gülle, "Orada çok büyük bir nüfus, tüketim ve üretim var. Bu bölgeye olan ticaretimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Gülle, Uzak Doğu ile ticaretin Türkiye aleyhine olduğunu ve bu bölgeye yönelik ihracatın artırılması gerektiğini belirterek, "İhracat ve ithalatın dengelenmesi için buraya ihracata yoğunlaşmamız gerekiyor. Hindistan, Çin, Güney Kore gibi ülkelere ihracatı artırmamız ve dengelememiz, strateji kurarak buralara yoğunlaşmamız lazım." diye konuştu.