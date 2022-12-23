İhracatta 2023 mesajı: İlk çeyreğinden itibaren...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "AB ülkeleri başta olmak üzere genel olarak ihracatımız, 2023’ün ilk yarısından itibaren yeniden bir ivme trendine girecek. Bu ise büyüme rakamlarına çok daha güçlü bir katkı verecek." dedi.

Avdagiç, AA muhabirine Türkiye ekonomisine ilişkin 2022 yılı değerlendirmelerini ve 2023 yılına ilişkin öngörülerini anlattı.

Gelecek yılda demokrasi, özgürlük ve güven içinde bir vatan anlamına gelen Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağını belirten Avdagiç, kuşkusuz sadece ekonomik açıdan bakıldığında bile Cumhuriyetin 100’üncü yılında ulaşılan büyüklüğün azımsanacak bir büyüklük olmadığını söyledi.

Avdagiç, Cumhuriyetin ilk yıllarında 13 milyon olan Türkiye nüfusunun şimdilerde 85 milyona ulaştığına dikkati çekerek, "Kişi başına düşen milli gelirimiz 1923’te 45 dolardı, bugün 10 bin dolar civarında. 1923’te 50 milyon dolar ihracat yapıyorduk, 2022’de 255 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 19 milyar liralık gayrisafi yurt içi hasılamız (GSYH) da 2 trilyon liraya ulaştı. Bunlar büyük rakamlardır. Bu rakamlara Türk özel sektörünün gayretleriyle ulaştık." ifadelerini kullandı.

Bu rakamlar önemli olduğunu ancak ama yeterli olmadığını vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti:

"Bizim için, bu nesle ve bizden sonrakilere miras bırakacağımız hedefler önemlidir. Bizim için 'Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı'na nasıl başlayacağımız ve bu yeni yüzyılın ilk yıllarında nasıl bir temel atacağımız çok stratejik bir anlama sahiptir. Biz Atatürk’ün Cumhuriyet’in 10. yılında söylediği, 'Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.' sözünden ilhamla, asıl bundan sonraki yıllarda az zamanlara çok ve daha büyük işleri sığdırmak zorundayız. Zira dünya, birinci sanayi devriminden bu yana belki de tarihinin en büyük ve en hızlı dönüşümünün arifesinde bulunuyor. Dijital çağ, çok daha hızlı, çok daha üretken ve çok daha rekabetçi dinamikler üzerinde yükseliyor. Hepiniz yakından izliyorsunuz: Yapay zeka, blockchain, nesnelerin interneti ve metaverse gibi güçlü yeni teknolojiler, geleneksel sistemleri, kurumları ve yaşam biçimlerini sarsmakla kalmadı, dönüştürmeye de başladı. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, büyük bir süratle dijital ekonominin temel yapı taşlarını döşüyor."

"İhracatımız, 2023’ün ilk yarısından itibaren yeniden bir ivme trendine girecek"

Şekib Avdagiç, değişim ve dönüşüm yarışında geç kalanların, büyük bir hızla derinleşen fay hatlarını geçmekte zorlanacağını ve kısa süre içinde küresel maratondan kopmak zorunda kalacağını ifade etti.

Küresel yarışta yer alan yükselen ve gelişen bir ekonomi olarak Türkiye'nin bir şansı olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Yeni gelişen teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirebiliriz. Bu sağlayacak hem teknoparklar, startup merkezleri gibi önemli bir altyapımız var, hem de güçlü ve yetenekli bir gençlik kaynağımız bulunuyor. Görünen o ki, yarışa üç adım geriden başlayanların yarışın içinde kalabilmeleri için dikey değil yatay sıçrama yapmaları elzem. Bunun için gerekli zeminleri oluşturmaları şart… Biz bunu yapacak ve başaracak güçteyiz. Türk iş dünyası olarak buna inanıyoruz. Türk iş dünyası olarak kendi gücümüze, girişimcilerimizin gücüne, milletimizin gücüne inanıyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, 2022’de artan küresel risklere ve baskılanan ekonomik aktiviteye rağmen, Türkiye ekonomisinin birçok ülkeye göre daha yüksek bir büyüme gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde bir şans duruyor, uzmanların başta Avrupa Birliği ve ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye ilişkin son tahminleri, daralmanın yakın dönemde tahmin edilenden daha sınırlı kalacağı yönünde. Bu şu demek, AB ülkeleri başta olmak üzere genel olarak ihracatımız, 2023’ün ilk yarısından itibaren yeniden bir ivme trendine girecek. Bu ise büyüme rakamlarına çok daha güçlü bir katkı verecek. Beklentilerimiz ve tahminlerimiz bu yönde.

Ne yazık ki enflasyonda ise daha olumlu bir tabloya, 2022’de erişemedik. Ancak kurların sakin seyri ve baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyonun önümüzdeki aylarda düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Enflasyona karşı oluşturulacak bir toplumsal mutabakat ve topyekûn mücadele planı, tüm kesimlerin duyarlılığını artıracaktır. Aynı zamanda bozulan fiyatlama davranışlarının da hızla düzelmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte tarım girdi ve üretici fiyatlarındaki artışlar hala yüksek seyrediyor. Bu sebepten gıda enflasyonunda ortalamanın üzerinde seyreden fiyatların dikkatle izlenmesi gerekiyor. Ayrıca dünyanın önde gelen tarım üreticilerinden biri olan ve büyük bir tarım potansiyeline sahip ülkemizin bu alandaki avantajlarını ortaya çıkarmalıyız. Tarım ve hayvancılık, üstün olduğumuz alanlara dönüştürülmeli."

"Yerli ve milli üretimde öncü Türkiye’yi inşa edeceğiz"

İTO Başkanı Avdagiç, 2023 yılında İstanbul Ticaret Odası’nın da 141’inci yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade ederek, İTO’nun 21’inci Çalışma Dönemi'nde iş dünyası ile birlikte sektörler için, İstanbul ve ülke ekonomisi için önemli ve büyük başarılara imza atacaklarını söyledi.

Avdagiç, "İTO olarak en büyük gücümüz; “kesrette vahdeti”, “çoklukta birliği”, “farklılıkta zenginliği” yakalamamız olacaktır. İTO ailesi ve İstanbul iş dünyası olarak, buradan elde ettiğimiz güçle, büyük hedeflerimizi, ekonomide ve ticarette en verimli şekilde hayata geçireceğiz. Asla taviz vermeyeceğimiz biricik amacımız; Türkiye ve İstanbul ekonomisini büyütmektir, küresel platformda birinci lige yükseltmektir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası yönetimi olarak geçen dönem olduğu gibi, gelecek 4 sene boyunca da yorulmak bilmeyen bir "saka" gibi Türk ekonomisine su taşımaya devam edeceklerini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Büyük bir inançla Cumhuriyet’in 'İkinci Yüzyılını', tüm dünyada 'Türkiye Yüzyılı' yapabilecek potansiyelimizi harekete geçireceğimize inanıyoruz. 'Ülkemizin bizim için yaptıklarına bakmayı bir kenara koyarak, ülkemiz için bizim bir şeyler yapma zamanımızın artık geldiği' bilinciyle, yeni bir geleceği, büyük ve müreffeh Türkiye’yi, ekonomide ve ticarette lider Türkiye’yi, yerli ve milli üretimde öncü Türkiye’yi inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. 700 bin işletmenin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası Başkanı olarak benim bundan zerre kadar şüphem yok."