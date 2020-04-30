İhracatta bir aylık kayıp yüzde 14

30 Nisan 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs salgınını etkilerinin sert hissedildiği martta ihracat yüzde 17,8 azaldı, ithalat yüzde 3,1 arttı. TÜİK'in açıkladığı mart ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre; ihracat 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında ise ihracatta azalma yüzde 4 olurken ithalattaki artış yüzde 10,3 oldu. İhracat üç ayda 42 milyar 749 milyon dolar, ithalat 55 milyar 655 milyon dolar olarak belirlendi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 2,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 20,3 azalırken, ithalat yüzde 0,3 arttı.



Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında yüzde 89,5 iken, 2020 Mart ayında yüzde 71,3'e geriledi.





Açık üç ayda yüzde 117,3 arttı



Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 117,3 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde yüzde 88,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 76,8'e geriledi.



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 75,3, sermaye mallarının payı yüzde 13,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,0 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Mart döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76,5, sermaye mallarının payı yüzde 12,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,5 oldu.



Avrupa’nın payı hala yüksek



Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen Avrupa’ya ihracatta da sert kayıplar yaşandı. Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.



Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 36 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 366 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 211 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 191 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.



İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Mart ayında Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar 950 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38'ini oluşturdu.