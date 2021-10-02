İhracatta çelik ilk defa zirvede

Türkiye’nin toplam ihracatı eylül ayında yüzde 30’luk artışla 20 milyar 783 milyon dolara ulaştı.

Geçen ay toplam ihracata en fazla katkı veren sanayi kolu çelik sektörü oldu. İhracat hedefini 22 milyar dolara revize eden sektör, eylülde gerçekleştirdiği 2,6 milyar dolar ihracat ile otomotiv sektörünü geride bırakarak ilk kez zirvede yer aldı.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan yaptığı açıklamada, “Bu başarıya, küresel çelik piyasasında önemli bir konumda bulunan sektörümüzün gücünü sürdürülebilir kılmak adına pandeminin ve korumacılık önlemlerinin neden olduğu kısıtlamalara karşı mücadele ederek çalışan üyelerimizle birlikte ulaştık. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirerek büyüyoruz. Ülkemizin toplam ihracatına en fazla katkı veren sektör olmak bizi gururlandırıyor. Asıl önemlisi, ihracatta yakaladığımız bu ivmeyi sürdürülebilir kılmak.” ifadelerini kullandı.