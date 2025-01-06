İhracatta Cumhuriyet rekoru... 54 ilde arttı, 31 ilde 1 milyar doları geçti!

Ticaret Bakanlığı’nın ilişkin açıkladığı ihracat verileri, Türkiye'nin 2024 yılında gerçekleştirdiği dış ticaretindeki güçlü performansı gözler önüne serdi. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin toplam mal ihracatı yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul ilk sırada yer aldı

Toplam ihracat değerinde İstanbul, 56 milyar 837 milyon dolarla liderliğini korudu. İstanbul’u 32 milyar 5 milyon dolarla Kocaeli ve 23 milyar 817 milyon dolarla İzmir takip etti.

En fazla artış Kocaeli ve Çorum’dan

2024 yılında faaliyet illeri bazında bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren il, 2 milyar 188 milyon dolarlık ihracat artışıyla Kocaeli oldu. Kocaeli’nin ardından 2 milyar 104 milyon dolarlık artışla Çorum ve 591 milyon dolarlık artışla Eskişehir geldi.

Aralık verileri de güçlü

Aralık 2024 ihracat verileri incelendiğinde, İstanbul 4 milyar 908 milyon dolarla ilk sırada yer aldı ve ihracatını yüzde 0,9 artırdı. Kocaeli yüzde 6,4 artışla 3 milyar 23 milyon dolara ulaşarak ikinci sırada yer alırken, İzmir yüzde 8,7 azalışla 2 milyar 135 milyon dolarla üçüncü sırada bulundu.

Çorum, Aralık 2024’te ihracatta 203 milyon dolarlık artışla aylık bazda en büyük yükselişi kaydetti. Çorum’u 181 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 115 milyon dolarlık artışla Tekirdağ izledi.