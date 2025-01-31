İhracatta Cumhuriyet rekoru! Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamları değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı genelinde mal ihracatının 2023 yılına kıyasla 6,2 milyar dolar artarak 262 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına erişildiğini duyurdu. İthalatın ise yüzde 4,9 azalarak 344 milyar dolara gerilediğini belirten Bolat, dış ticaret açığında 24 milyar dolarlık bir iyileşme sağlandığını ifade etti.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılında Türkiye’nin dış ticaret performansında dengeli bir büyüme süreci yaşandığını vurgulayarak, ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın makroekonomik istikrara önemli katkılar sunduğunu belirtti. Ayrıca, bu gelişmelerin cari açığın düşmesine ve Türkiye’nin uluslararası kredibilitesinin yükselmesine destek sağladığını kaydetti.

İhracatta sektörel ve bölgesel başarılar

2024 yılı boyunca 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, toplam 55 ilde ise ihracatın arttığını aktaran Bolat, Türkiye’nin 224 ülkeye ihracat yaptığını ve bunlardan 53’üne 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

AB ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 4,1 artışla 108,5 milyar dolara ulaştığını, Türk Cumhuriyetleri’ne yapılan ihracatın yüzde 12,8 artarak 11,1 milyar doları bulduğunu ifade eden Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerine ihracatın ise yüzde 5,8 artışla 69,9 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Sektörel bazda ise 2024 yılı ihracatında imalat sanayinin 246,5 milyar dolarlık ihracatla en yüksek seviyeye ulaştığını açıklayan Bakan Bolat, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatının payının yüzde 41,1’e yükseldiğini belirtti.

Dış ticaret açığında düşüş, cari açıkta iyileşme

Bolat, 2024’te dış ticaret açığının yüzde 22,7 azalarak 106,3 milyar dolardan 82,2 milyar dolara gerilediğini, bunun da cari açığın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranını yüzde 1’in altına çekebileceğini belirtti.

İhracatın ithalatı karşılama oranının 2024 genelinde 5,5 puan artış göstererek yüzde 76,1 seviyesine ulaştığını açıklayan Bolat, 2024 yılı Aralık ayında ise ihracatın yüzde 2,1 artışla 23,4 milyar dolara çıktığını, ithalatın ise yüzde 10,9 artarak 32,2 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Turizmde rekor gelir

TÜİK’in açıkladığı turizm verilerine de değinen Bolat, 2024 yılında Türkiye’nin turizm gelirlerinin yüzde 8,3 artışla 61,1 milyar dolara çıktığını ve toplam ziyaretçi sayısının 62,2 milyona ulaştığını belirtti.

Son olarak, Ticaret Bakanlığı’nın ihracatı artırmaya yönelik destek programlarını ve ticari diplomasi faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Bolat, katma değeri yüksek ve inovasyona dayalı üretimle küresel ticarette Türkiye’nin konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.