İhracatta eylül ayı rekoru kırıldı

02 Ekim 2020

Eylül ayına ilişkin öncü ihracat rakamları açıklandı. Buna göre, eylülde ihracat, yüzde 4,8'lik artışla 16 milyar 13 milyon dolar; ithalat ise yüzde 23,3 artarak 20 milyar 892 milyon dolar oldu. Böylece eylül ayı dış ticaret açığı 4 milyar 870 milyon dolar olarak gerçekleşti.



İhracatta bir önceki aya göre artış yüzde 28,5 olurken bugüne kadar görülen en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Eylül ayında dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarak 36 milyar 905 milyon dolar; ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,6 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat motorlu taşıtlardan

Eylülde en fazlla ihracat yapılan fasıl olan 'Motorlu Kara Taşıtları' ihracatı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalışla, bir önceki aya göre ise yüzde 80,5 artışla 2 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla yüzde 5 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 587 milyon dolar) ve yüzde 16,4 artışla “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (922 milyon dolar) oldu.

Gemi ihracatı neredeyse 3'e katladı



Normalleşme sürecinin etkisiyle, ağustos ayına kıyasla eylül ayında ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar dikkat çekti. Eylül ayında bir önceki aya göre Gemiler ve suda yüzen taşıtlar ve araçlar faslı ihracatı yüzde 181, canlı hayvanlar faslı ihracatı yüzde 90,4, Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslı ihracatı yüzde 81,8 oranında arttı.

Zirvede yine Almanya ve Çin var

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 517 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 143 milyon dolar) ve ABD (947 milyon dolar) olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 161 milyon dolar), Almanya (2 milyar 72 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 605 milyon dolar) aldı. Eylül ayında ihracatçılar 207 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı.

Eylül ayında GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan ilk üç olan Almanya, İngiltere ve ABD’ye yönelik ihracatımız toplam aylık ihracatın yüzde 22,5’ini oluştururken, en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke olan Çin, Almanya ve Rusya'nın ise aylık ithalattan aldığı pay ise yüzde 27,9 oldu.



Başta AB ülkeleri olmak üzere ana ihracat pazarlarındaki normalleşme ile beraber, bu pazarlara ihracatta da toparlanma sürecine girilmiş durumda. Nitekim bir önceki aya göre önemli pazarlarımızdan Almanya’ya yüzde 25,3, İngiltere’ye yüzde 15,5, ABD’ye yüzde 28, İtalya’ya yüzde 61,7, Irak’a yüzde 24,7, Fransa’ya yüzde 46,8, İspanya’ya yüzde 20,2, Polonya’ya yüzde 55,3 ve Rusya’ya yüzde 26,3 oranlarında ihracat artışı kaydedildi.

Taşıma şeklinde en fazla deniz yolu tercih edildi

2020 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (9 milyar 547 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu”

(5 milyar 51 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 5 milyon dolar) izledi.

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (10 milyar 134 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Hava Yolu” ulaşımı (4 milyar 629 milyon dolar) ve “Kara Yolu” (4 milyar 24 milyon dolar) takip etti.