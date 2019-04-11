'İhracatta Fark Yaratanlar' ödüllerini aldı

11 Nisan 2019



Sektörün 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1,7 milyar dolarlık ihracata katkı yapan firmaların ödüllendirildiği gecede İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), platin, altın, gümüş, bronz ve başarı sertifikası ile 5 farklı kategoride 346 ihracatçıyı ödüllendirdi. Törenin açılışında konuşan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, “Ödül alan firmaların neredeyse tamamı bir önceki yıla göre daha fazla ülkeye ihracat yapma başarısını gösterdi. Rusya'da yaşanan sıkıntılardan sonra pazar çeşitliliğini odak noktamıza almıştık. Dünyadaki ekonomik daralmalara rağmen, deri ve deri mamulleri sektörümüz pazarlarını çeşitlendirerek ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Deri ve deri mamulleri sektörü olarak 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlara ulaşmamızda en büyük pay burada ödül alan firmalarımız. Ben kendilerine sektörümüz adına bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Deride mart ayında tüm zamanların ihracat rekoru



Deri ve deri mamulleri sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Mustafa Şenocak, “Deri ve deri mamulleri sektörü ihracatımız sürekli yükseliş ivmesi gösteriyor. Deri ve deri mamulleri ihracatımız 1 Ocak-31 Mart döneminde 440 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında ise tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Mart ayında sektör olarak yüzde 4,6'lık artışla 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızı daha da artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada bulunan firmalarımız dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyor.” diye konuştu.



2019 yılında yurt dışı fuarlarına 170 firmayla milli katılım

2019 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları etkinliklerden bahseden Şenocak, “2018 yılında İDMİB olarak, 6 fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. Bu yıl ise MICAM, LINEAPELLE, APLF fuarlarına 170 firmamızla ikişer defa milli katılım organizasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 65 üye firmamızla gerçekleştirdiğimiz Ur-Ge projelerimizin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Yakın zamanda deri konfeksiyon Ur-Ge kümemiz ile ABD'de bir ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Yine Ur-Ge projelerimiz kapsamında, hali hazırda üye firmalarımızı sosyal uygunluk denetimlerine hazırlıyoruz. Sektörümüzden gelecek talepler neticesinde 2019 yılı içerisinde yeni ur-ge projeleri başlatmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Deride alt sektörlerde de ihracat artışı



Alt sektörlerdeki ihracat artışına da vurgu yapan Şenocak, “2018 yılında 888 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaşan ayakkabı sektörümüz, 2019 Ocak-Mart döneminde de 295 milyon dolar ihracatla tarihinin en yüksek dönemsel ihracat rekorunu kırdı. Türkiye'nin katma değerli ihracatta gururu olan deri ve kürk konfeksiyon sektörümüzde, 2018 yılında ihracatta kilogram başı 192 dolar birim fiyatla ve 25 milyon dolarlık ihracatla Amerika kıtasına tüm zamanların en yüksek ihracat rekoruna ulaştık. Saraciye sektörümüzde 170 ülkeye ihracat gerçekleştirdik, örneğin İtalya'ya ihracatta kilogram başı birim fiyatımız 2018 yılında yüzde 15 oranında arttı. Yarı işlenmiş bitmiş deri ve işlenmiş kürk ihracatımızın kilogram başı birim fiyatı ise 2018 yılında 13 dolar ile tarihi zirveye ulaştı. Son 10 yılda ihracatta kilogram başı birim fiyatlarımız 3 kat arttı.” diye konuştu.