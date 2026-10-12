İhracatta illerin karnesi açıklandı! Zirvedeki şehir değişmedi

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2026 yılı eylül ayına ilişkin iller bazında ihracat verilerini açıkladı.

Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre artarken, 54 ilde yılın ilk dokuz ayında da ihracat artışı kaydedildi.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin eylül ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Yılın ocak-eylül döneminde ise ihracat, yüzde 5,2 yükselişle 211 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış ihracat da aynı oranda artış göstererek 283,7 milyar dolar seviyesine çıktı.

54 ilde ihracat artışı kaydedildi

Yılın ilk dokuz ayında 54 ilin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Bu dönemde 28 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Eylül ayında ise 4 ilde üç haneli, 39 ilde çift haneli ihracat artışı yaşandı.

İhracatta İstanbul ilk sırada

Eylül ayında iller bazında en yüksek ihracat İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 artarak 5 milyar 736 milyon dolara yükseldi.

İstanbul'u 3 milyar 733 milyon dolarla Kocaeli takip ederken, İzmir 1 milyar 972 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bursa 1 milyar 859 milyon dolarlık ihracatla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 418 milyon dolarla beşinci oldu.

İlk beş ilin ardından Ankara, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa da en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı.

İhracatını en fazla artıran iller belli oldu

Eylül ayında ihracatını tutar bazında en fazla artıran il de İstanbul oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 231 milyon dolar yükseldi.

İstanbul'u 761 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 311 milyon dolarla Mersin, 297 milyon dolarla Ankara ve 228 milyon dolarla İzmir izledi.

Oransal bazda ise Mersin'in ihracatındaki yüzde 40,8'lik yükseliş dikkati çekti. Ankara'da ihracat yüzde 30,2, Denizli'de yüzde 31,8 ve Kocaeli'de yüzde 25,6 arttı.

Buna karşılık bazı illerde ihracat geriledi. Eylül ayında Hatay'ın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7, Sakarya'nın yüzde 14,4 ve Manisa'nın yüzde 2,3 azaldı.