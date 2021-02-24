İhracatta kadının rolünü artırmak için çalıştay yapılacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalar yapıyor. TİM de bu kapsamda, başarılı kadın ihracatçıların iş dünyasına yönelik tavsiyelerini ve ihracata nasıl başladıklarını paylaştıkları “Women Export Talks” webinar serilerini düzenliyor. 4’üncüsü düzenlenen etkinlik, TİM Başkanı İsmail Gülle, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay ve TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Sultan Tepe’nin katılımıyla gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracatta kadınlarımızın gücünü ve payını artırmayı, en kısa sürede başaracak ve ihracatla yükselen Türkiye’yi, kadınlarımızla inşa edeceğiz. ‘Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye’ vizyonuyla, kadın ihracatçılarımıza yönelik çalışmalarımızı gün geçtikçe yoğunlaştırıyoruz. İnanıyoruz ki, kadınlarımızın ekonomiye ve ihracata dâhil olması, ülkemizin güçlü yarınlarının olmazsa olmazı” diye konuştu.

Dünya Kadınlar Günü’nde ticaret heyeti yapılacak

Yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları birçok projenin olduğunu söyleyen Gülle, şöyle devam etti: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın ihracatçılara yönelik Afrika Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştireceğiz. Yıl içerisinde ‘Türkiye Kadın İhracatçılar Çalıştayı’nı düzenleyeceğiz. Çalıştayımızın sonucunda ortaya çıkan verileri de bir rapor haline getirerek, kadın ihracatçılarımız için ‘Sürdürülebilir Yol Haritası’nı tasarlayacağız. Bunun yanında, ülkemiz ekonomisinin gelişimi için üretime, istihdama ve ihracata önemli katkıları olan kadın ihracatçılarımızı yıllık ihracat performanslarına göre değerlendirerek ‘İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni’nde ödüllendireceğiz. Yine vizyoner projelerimiz arasında olan, ‘İhracatın Güçlü Kadınları Filmi’ projemizle, kadın ihracatçılarımızın elde ettikleri başarıları tanıtma noktasında önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.”

“Kadının iş dünyasındaki yeri her zamankinden fazla”

TİM Kadın Konseyi’nin, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalar yaptığını dile getiren TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Sultan Tepe, “Komitemizin amacı ülkemizde iş dünyasındaki kadın girişimci, yönetici ve çalışan sayısının, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi doğrultusunda artırılması. Ayrıca, iş dünyasının ‘erkek işi’ olduğu algısının değiştirilmesi için projeler geliştiriyoruz” dedi. Yeni dünya düzeninde kadının iş dünyasındaki yerinin her zamankinden daha fazla olacağına inandığını vurgulayan Tepe, şunları söyledi: “Kadın üretici ve ihracatçılarımızı sistemin içine daha da fazla alıp, onlara hem finansman hem de pazar bulmaları açısından destekler vermemiz gerekiyor. Kadınlarımızı cesaretlendirerek buralarda yer almaları konusunda yüreklendirmeliyiz. Kadınlarımızı çalışmaya teşvik etmeliyiz.”

“Kadın yöneticilerin fazla olduğu şirketlerde kârlılık da yüksek”

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Babamdan, sanayileşmeden kalkınmanın olmayacağını duyarak büyüdüm” diyerek, bu nedenle sanayici olmanın çok büyük ayrıcalık olduğunu söyledi. Kadınların yılmamalarını, daha fazla gayret sarf etmelerini öneren Okyay, “Hatalardan öğrenip yılmadan devam etmek çok önemli. Hayatta her zaman başarısızlıklar olabilir ama bu süreci değerlendirerek öğrenmek gerekiyor. Aile kavramına çok önem vermemiz lazım ve ailenin sağlığını korumalıyız. Özünde insana saygılı olmamız gerekiyor. Eşitsizlikleri giderici çalışmalar yapmalıyız. Hayatta fark yaratmak için yenilikçi fikirler üretmek şart. Farklı alanlarda da ilham olabilmek için uğraşıyoruz. Biz işimizde de teknolojinin araç ve insanın mutluluğunun ve refahının amaç olduğu bir dünya için çalışıyoruz. Daha fazla kadınların desteklendiği yönetim kademelerinde bir sisteme doğru gitmemiz lazım” diye konuştu. Bir şirkette kadın-erkek oranında ne kadar denge yakalanırsa fikir üretme ve inovasyonda o kadar fark yaratılacağının altını çizen Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her işin başı eğitim ve kalifiye insan. Bu konuda da teşvik etmek gerekiyor. Yapılan bir çalışmaya göre kadınların uğraştığı farklı problemler nedeniyle farkındalığı yüksek oluyor. Dünyada kârlılıkla ilgili bir araştırma yapılmış ve bu araştırmaya göre, kadın yöneticilerinin sayısının fazla olduğu şirketlerde kârlılığın da yüksek olduğu görülmüş. Dolayısıyla şirketlerimiz de bunu yapabilmeliler. Özellikle ben mühendis olduğum için kadınlarda mühendis sayısının artmasını çok istiyorum. Çok başarılı kadın yöneticilerimiz var. Bu konuda da destek olmamız lazım. Farkındalığı yüksek tutarsak, bu yönde de teşvik olursa ve başarılı iş kadını rol modelleri artarsa o zaman bunu teşvik edeceğimizi düşünüyorum.”