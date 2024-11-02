İhracatta rekor, cari açıkta iyileşme... Cevdet Yılmaz: Makro ekonomik göstergeler iyileşiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, bu dönemde yıllık yüzde 3,6 artışla ihracatın 23,6 milyar dolara ulaştığını ve tüm zamanların en yüksek Ekim ayı değerinin kaydedildiğini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin Orta Vadeli Program çerçevesinde uygulanan politikaların olumlu sonuçlarını almaya devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, "İhracattaki artışla beraber dış ticaret açığındaki iyileşme de dikkat çekici. 2024 yılının ilk 10 ayında dış ticaret açığında yüzde 30,4’lük bir iyileşme sağlandı. Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 77,7 milyar dolara gerilemiş durumda" dedi.

Ayrıca turizm gelirlerinin de dezenflasyon sürecini desteklediğini ifade eden Yılmaz, bu alandaki çeşitlendirme çalışmalarının katkısına değindi.

Yılmaz, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin Türkiye’nin kredi notunu artırmaya devam ettiğini, S&P'nin bu yıl Türkiye'nin notunu iki kez yükselttiğini anımsattı.

Ekonomiye olan güvenin artmasıyla enflasyonda düşüş beklediklerini vurgulayan Yılmaz, “Dengeli büyüme, azalan cari açık ve dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.