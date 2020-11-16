İhracatta seçim talebi genel seçimlere takıldı

İmam GÜNEŞ

Geçen hafta DÜNYA’da duyurduğumuz "İhracatçılar, seçimleri uzatmaya götürecek" başlıklı haberimizin ardından konuya ilişkin düşünceler sesli olarak dile getirilmeye başlandı. Seçimlerin, pandemide planlanan etkinliklerin yapılmaması gerekçesiyle 1 yıl uzatılması talebi, ihracatçıların çoğu tarafından destek görmedi. Türkiye’nin tüm bölgelerinden görüşlerini paylaşan ihracatçılar, ağırlık olarak "Seçimler zamanında yapılmalı. Seçen de seçilen de haklarını doğru zamanda kullanmalı. İhracatçının gündemi, ihracata katkı sağlayacak inovatif projeler olmalı" görüşünü savunuyor.

Diğer yandan, başkanlık süresi dolacak olan önemli bir kesim de seçimleri erteleme kararını destekliyor. Talebi yerinde bulan ihracatçılar, “Seçilmiş başkan ve ekibinin birçok projesi yarıda kaldı. Tamamlanamayan projelerimiz olacak. Ticaret Bakanlığı seçimleri erteleyebilir. Ama verilecek karara da saygı duyarız” düşüncesinde.

Ticaret Bakanlığı’nın ise talebe, 2023 yılında yapılacak Türkiye Genel Seçimlerini gerekçe göstererek, sıcak bakmadığı konuşuluyor.

TİM ve birlik seçimlerinin yapılmasına yaklaşık 1.5 yıl var. Seçimlere uzun bir süre varken, seçimlerin 1 yıl ertelenmesi talebinin dile getirilmesi ise seçim hazırlıkları ile ilgili. Talebi dile getiren ihracatçılar, seçimler ertelenecek ise seçim hazırlık planlarını askıya alarak, yarım kalan projelerini tamamlamaya koyulacak. Erteleme talebinin en büyük gerekçesi, pandemide gerçekleşmeyen önemli etkinlikler olarak gösteriliyor.

Pandemi öncesinde ihracat rakamlarını Türkiye’nin farklı bir ilinde açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), böylece ihracatçılar ile yakın temaslar kuruyor, sorun ve önerileri yerinde dinliyordu. Diğer bir yandan bölge meclis toplantıları gerçekleştiren TİM, açık iletişim platformu niteliğinde olan istişare buluşmalarını gerçekleştiriyordu. Düzenli olarak gerçekleştiren bu etkinlikler, pandemi nedeniyle sanal ortama taşınmak zorunda kaldı. İhracatçılardan edindiğimiz bilgiye göre, sanal ortamda yapılan bu toplantılar, fiziki olarak yapılan toplantılar kadar etkili olamıyor.

TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'na sunulan seçimlerin 1 yıl ertelenme talebine henüz bir cevap gelmedi. Kulislerde, bakanlığın talebe sıcak bakmadığı konuşuluyor. TİM ve İhracatçı birlikleri seçimlerinin 2023 yılında yapılmasının önünde bir engel de 2023 yılında Türkiye Genel Seçimleri'nin yapılacak olması. Bakanlığın yoğun seçim gündemi arasında ihracat ayağında yapılacak seçimlere vakit ayıramayacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Ertelenen İnovasyon Haftası aralık ayında yapılabilir

TİM’in aylık ihracat rakamları ve bölge istişare toplantılarının yanı sıra, yıl içinde gerçekleşen iki büyük etkinliği bulunuyor. Uluslararası düzeyde yapılan ve birçok önemli ismin katıldığı bu etkinlikler, Design Week (Tasarım Haftası) ve İnovasyon Haftası. Geçtiğimiz yıl 1417 Kasım tarihinde yapılan Tasarım Haftası’na 61 bin ziyaretçi, 3-4 Mayıs tarihinde yapılan İnovasyon Haftası’na ise 40 bin ziyaretçi katılmıştı. Bu yıl çok daha iyi bir etkinlik yapmak isteyen TİM, kolları sıvamış fakat pandemi engeline takılmıştı. Ertelenen etkinliklerden İnovasyon Haftası’nın aralık ayında yapılacağı konuşuluyor. Etkinlikle ilgili tüm hazırlıklarını tamamlamaya çalışan TİM, etkinliği aralık ayına yetiştirmek istiyor. Bugüne kadar Design Week adıyla yapılan Tasarım Haftası ise yeni bir konseptle, Desing İST olarak devam edecek. Çok daha kapsamlı olacak etkinliğin; İstanbul’un tasarım ve kültürle birleştiği, uluslararası alanda Türk ürünleri algısının kuvvetli olduğu bir markaya dönüşmesi planlanıyor. Design İST’in ise ne zaman yapılacağına dair net bir planlama bulunmuyor.