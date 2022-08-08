İhracatta siparişler azaldı, gözler yeni pazarlara çevrildi

İmam GÜNEŞ

Sektör temsilcileri, siparişlerde azalma yaşandığı bilgisini verirken hammadde tedarikindeki sıkıntı, yüksek emtia ve enerji fiyatları, çip sorunu, Çin’deki emlak krizi gibi konuların gündemlerinden düşmediğini belirtti. Finansmana erişimde yaşadıkları sorunların daha da büyüdüğünü ve maliyetlerde artış yaşadıklarını kaydeden ihracatçılar her şeye rağmen ihracat yapmaya devam edeceklerini, kayıpları yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

Karaca: İhracatçı sıkışmış durumda

Son dönemde Euro’da yaşanan güç kaybının ihracatı ve firmaların finansal dengelerini olumsuz etkilediğini kaydeden İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, “Olası bir resesyon ise talepte yaşanacak daralma ile birlikte maalesef ihracatımız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Böylesi bir ortamda ülkemizde bankaların ticari kredilerde keskin hamleler yapması, piyasanın beklentilerini görmezden gelmesi sanayicimizi, ihracatçımızı maalesef çok zorluyor. Özetle sanayicimiz ve ihracatçımız bu denklemin içerisinde sıkışmış durumda. Son dönemde Avrupalı ve Amerikalı ithalatçıların ülkemize yönelik önemli bir ilgisi olduğunu gözlemliyoruz. Biz de İDMİB olarak bu ilgiye karşılık verebilmek, ülkemiz ihracatını artırmak için önemli bir gayret içerisindeyiz” diye konuştu.

Özger: Sipariş adetleri azalıyor

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe sipariş oranlarında son iki ayda bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, “Sipariş adetlerinde de azalma devam ediyor. Dünyada yaşanan sıkıntılardan kaynaklı bu sorunlarla biz de karşı karşıyayız. Ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak bizler de farklı pazarlara yönelmeyi kendimize hedef koyduk. Güney Afrika ve Latin Amerika başta olmak üzere pazar çeşitliliğimizi artırmak için farklı pazarlara yöneleceğiz. Bu yılı, geçen sene yapmış olduğumuz rakamın az da olsa üstünde kapatarak hiçbir kayıp vermeden tamamlamayı hedefliyoruz. Ümit ediyoruz ki farklı sorunlarla karşı karşıya kalmayız” diye konuştu.

Turhan: Bütün dünya bayram tatiline çıkmış gibi

Bayram öncesinde; resesyon, daralma söylemleriyle işlerde inanılmaz bir kesilme olduğuna dikkat çeken Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (ARMATÜR) Derneği Başkanı Gökhan Turhan, şöyle devam etti: “Sanki bütün dünya kurban bayramı tatiline çıkmış gibi hissettik. Belli oranda bir düşüş var, işler fena değil. Ama yılsonuna doğru işler daha da hızlanır, açılır diye düşünüyorum. Katma değerleri üretiyor olmamız lazım. Çipi, kendi aracımızı, kendi savunma teknolojimizi üretiyor durumda olursak, dünya pazarlarında da söz sahibi olur ve kural koyucu hale geliriz.”

Gözmen: İhracatta yüzde 20 düşüş beklentisi var

Küresel resesyon beklentisi sonucu ihracatta yüzde 10 ila 20 düşüş beklediklerini ifade eden Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, “Yüksek fiyatlar, yüksek faiz oranları talebi belli oranda düşürecek. Maliyetlerin artması bir anlamda ihracat değerlerini etkiledi. Değer bazında rakamsal artışlar yaşandı ama karlılık açısından aynı şey ihracatçı için söz konusu değil. Maliyetlerin tamamen yükselmesiyle ilgili olan bir olay” diye konuştu.

Taycı: Gıdada işler yolunda gidiyor

Sektörlerin çoğunda sipariş azalması yaşanırken gıda sektöründe işler yolunda gidiyor. Siparişlerin ve sevkiyatların devam ettiğini dile getiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “Herhangi bir resesyon belirtisi bize yansımış değil. Bizde, Hala sipariş ve talep yüksek. Bir sıkıntımız yok. Gıdada döviz bazında dünya borsasındaki rakamların artık bundan sonra yavaş yavaş gerileme seyrinde olacağı kanaatindeyiz. Hem bakliyat, hem hububat tarafında dünya rekolteleri olumlu. Tahıl koridorunun açılması, rekoltelerin iyi olması ekstrem faklı bir gelişme olmazsa fiyatların buradan geriye doğru gideceğini düşünüyoruz. Yılsonuna kadar hem ithalat, hem ihracat tarafında herhangi bir gerileme olmayacağı gibi geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 25 ile 30’luk arasında ihracat tarafında bir büyüme bekliyoruz” dedi.