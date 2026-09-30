İhracatta süre daraldı: Gümrüklerde işlemler hızlandırılıyor

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Türkiye'de eylül ayı ihracatının kapanışına saatler kala gümrüklerde işlemlerin hızlandırılması için harekete geçildi. Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgilendirmede, 30 Eylül sonuna kadar ihracat ve bağlantılı gümrük işlemlerinin gecikmeden tamamlanması istendi.

Talimat özellikle ihracat beyannamelerinin tescili, muayenesi ve kapanış işlemlerine odaklanıyor. Gümrük idarelerinin, gelen talepler doğrultusunda mevcut fazla mesai hükümlerini de dikkate alarak işlemlerin aksamaması için gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

Gümrüklerde 30 Eylül yoğunluğu

Ay ve çeyrek kapanışları ihracatçı şirketler açısından yalnızca operasyonel değil, ihracat kayıtlarının hangi döneme yazılacağı bakımından da önem taşıyor.

Bu nedenle 30 Eylül'de tescil edilen veya işlemleri devam eden ihracat beyannamelerinin mümkün olduğunca gecikmeden sonuçlandırılması isteniyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesinde, ülkenin ihracat hedeflerine ulaşılması açısından beyannamelerin kapatma işlemlerinin zamanında tamamlanmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Tescil ve muayene işlemleri hızlandırılacak

Talimat yalnızca daha önce açılmış beyannamelerin kapanışını kapsamıyor.

Gümrük müdürlüklerinden yeni ihracat beyannamelerinin tescil işlemlerini de süratle gerçekleştirmeleri, tescil edilmiş beyannamelerde ise muayene dahil bütün gümrük süreçlerini hızlandırmaları istendi.

Böylece ihracat işleminin yalnızca sistemde başlatılması değil, gerekli kontrollerin tamamlanarak sonuçlandırılması hedefleniyor.

İhracatçı açısından özellikle fiziki muayeneye düşen işlemlerde oluşabilecek gecikmeler, beyannamenin aynı gün içinde kapanmasını zorlaştırabiliyor.

Gerekli yerlerde fazla mesai uygulanabilecek

Gümrük idarelerinin açık tutulmasına ilişkin tedbirlerde mevcut fazla mesai mevzuatı dikkate alınacak.

Bu nedenle düzenleme bütün gümrüklerin otomatik olarak belirli bir saate kadar açık kalacağı anlamına gelmiyor. İhracat ve bağlantılı işlemlerde oluşan ihtiyaca göre ilgili gümrük idarelerinde gerekli tedbirlerin alınması isteniyor.

Bu ayrıntı özellikle ihracatçı ve lojistik şirketleri açısından önem taşıyor. İşlem yapılacak gümrük müdürlüğündeki operasyon koşulları ve işlem yoğunluğu farklılık gösterebiliyor.

Aynı taşıttaki beyannamelerde sistem de değişti

Ay sonu yoğunluğu yaşanırken ihracat beyannamelerinin kapanışını ilgilendiren başka bir uygulama da kısa süre önce devreye girdi.

14 Eylül 2026 tarihinde NCTS sisteminde yapılan güncellemeyle, aynı taşıtta birden fazla transit beyannamesi bulunması halinde araçta fiilen bulunan diğer NCTS beyannamelerine ait MRN numaralarının da sisteme kaydedilmesi gerekiyor.

Yeni sistemde doğru şekilde ilişkilendirilen transit beyannamelerine bağlı ihracat beyannamelerinin kapanışı sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor.

Buna karşılık araçta bulunmayan bir transit beyannamesine ait MRN bilgisinin sisteme girilmemesi gerekiyor.

Bu değişiklik, özellikle aynı araçta birden fazla ihracat yükü taşıyan lojistik şirketleri açısından beyanname kapanış sürecini doğrudan etkiliyor.

İhracatçı için kritik nokta kapanış işlemi

İhracat beyannamesinin açılması tek başına ihracat işleminin tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanması ve Türkiye Gümrük Bölgesi'nden çıkış sürecinin gerekli kayıtlarla sonuçlandırılması gerekiyor. Bu nedenle beyanname kapanışındaki gecikmeler şirketlerin ihracat kayıtları ve operasyon planlaması açısından önem taşıyor.

30 Eylül için gönderilen talimatın odağında da bu bulunuyor: devam eden işlemlerin ay sonuna yığılması nedeniyle oluşabilecek gecikmelerin mümkün olduğunca önüne geçmek.

İhracatçıların ve gümrük müşavirlerinin gün içinde işlem yaptıkları gümrük idarelerinin uygulamasını takip etmeleri gerekiyor.