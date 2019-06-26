İhracatta yeni umut lüks parfüm

26 Haziran 2019

Çetin Akat, parfüm sektöründe tanınan bir iş adamı. Ailesi uzun yıllardan beri parfüm üretim işinde. Akat, herkes tarafından bilinen parfümler yerine uzun Ar-Ge çalışmalarının sonunda ürettikleri lüks segmentte yer alan Vertus markasıyla sadece Türkiye değil dünya piyasasında da var olmayı başardı. Beş yıl içinde Vertus markasıyla ürettiği 18 kokuyu bugün dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediyor.

Lüks koku kategorisinde 300 markayı aşkın parfümün olduğunu kendi üretimleri ile Türkiye’yi yerli üretim lüks kokularla tanıştırdıklarını belirten Akat, "Bir Türk markasının lüks koku sektöründe bir şeyler yapıyor olması Avrupalıları ve Ortadoğulu ülkeleri şaşırtıyor. Çünkü daha önce bir Türk markası bu platformlarda olmamıştı" diye konuştu.

"Ucuz parfüm alayım derken sağlığınızdan olmayın"

Uzun yıllarını daha kaliteli parfüm nasıl üretiliri araştırmaya adayan Çetin Akat’ın ucuz parfümlere karşı da önemli bir uyarısı var. Akat, "Merdiven altlarında parfüm diye satılan tabiri caizse el bombalarına dikkat etmeniz gerekiyor çünkü o kimyasallar vücudunuz ile buluşuyor bu da birçok cilt hastalığına yol açıyor. Ucuz parfüm alayım derken sağlığınızdan olmayın. İngilizlerin güzel bir sözü var ‘Ucuz mal alacak kadar zengin değilim’ derler. İşte bu söz tam da bizim sektörümüze yakışıyor. Doldurma ve merdiven altlarında üretilen parfümlerden uzak durun" diyerek vatandaşları uyarıyor.

"Toplum olarak maalesef parfüm kullanımını bilmiyoruz"

Bir hedeflerinin de parfüm kullanımını öğretmek olduğunu söyleyen Akat, "Yazın çok ağır bir parfüm kullanmak tercih edilmemeli parfüm dediğin karşı tarafı rahatsız ederse o parfümü kullanmanın bir anlamı yok. Yaz aylarında daha fresh kış aylarında ise daha baskın kokular tercih edilebilir. O sebeple parfüm kullanımını da toplum olarak maalesef bilmiyoruz ama öğreneceğiz" dedi.

"Hedefimiz lüks parfüm denildiğinde akla bizim gelmemiz"

Gelecek planları konusunda da konuşan Akat, "Modanın kalbinin olduğu tüm noktalarda fuarlara katılıyoruz. Markamızı kısacası Türkiye’mizin ismini gururla temsil ediyoruz. İçinde gerçek altın parçacıkları olan bir serimiz bile var kısacası herkesin tercih edeceği bir ürünümüz var. Bizim hedefimiz Nish parfüm kategorisinde daha çok tercih edilmek, dünyadaki yerimizi daha da ilerilere taşımak. Lüks parfüm denildiğinde akla bizim gelmemiz. Lüks kokunca kendinizi daha değerli hissediyorsunuz" diyerek sözlerini tamamladı.