"İhracatta yenilenmeli, bilgi ve teknolojiyi artırmalıyız"

25 Aralık 2019

Osman KILIÇ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aralık ayı olağan toplantısı "2019’u Geride Bırakırken 2020’de Yeni Ekonomik Ufuklar" ana gündemi ile gerçekleştirildi. Toplantıya, eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz ve haberturk.com yazarı Abdurrahman Yıldırım konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2020’de Türkiye ekonomisi için ihracatın önemli bir başlık olacağını söyleyerek, "İhracatımızın katma değer yapısı ve rekabet gücü özel bir önem taşıyor. Zira ihracatımız miktar olarak artmasına rağmen değer olarak düşüyor. Kilo başına ihracat değerimizin 1.5 doların altında olduğunu düşünürsek rekabet edebilmemiz için sürekli olarak kendimizi yenilememiz, yapacağımız yatırımlarla ihracatımızın bilgi ve teknoloji yoğunluğunu artırmamız gerektiği açık" dedi.

Bahçıvan şöyle devam etti: "Her ne kadar şu an 200’den fazla ülkeye ihracat yapabiliyor olsak da ihracatımız içinde az sayıda ülkenin ve ürünün çok yüksek ağırlığı bulunuyor. Orta vadede ihracatın ekonomiye kaliteli katkısını sürdürebilmemiz için sektörel ve coğrafi çeşitlenmeyi artırarak az sayıda ihracat kalemine olan bağımlılığımızı azaltmak zorunda olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor."

"Paylaşım ekonomisine anlamamız gerekiyor"

İnsanların artık gelir dağılımı, refah, mutluluk, nüfus, göç, çevre gibi sorunları daha fazla konuştuğunu söyleyen Bahçıvan, "Dünyayı farklı okuyan ve anlayan, duyarlılık ve sorumluluk sahibi büyük bir genç kitle geliyor. Geleceğimize damga vurup şekillendirecek olan bu neslin eğilimlerini iyi anlamalıyız" dedi.

Uber, Airbnb gibi girişimlerle paylaşım ekonomisi kavramının öne çıktığını bildiren Bahçıvan, "Gençlerin çok ilgi gösterdiği bu ekonomiye ve bu üretim tarzımıza, iş hayatımıza etkileri konusunda daha fazla kafa yormalıyız" diye konuştu.

2020’de artmayan varlık fiyatları üzerinde durmalıyız

Sanayiciler olarak 2020 yılında dikkate almaları gereken önemli hususlara değinen Bahçıvan, "Ülkemizin risk primi açısından yakından izlenen CDS’in kalıcı ve sağlıklı olarak 150-200 bandına inmemesi düşündürücüdür. Yine 50’li bantlarda takılıp kalan tüketici güven endeksi ve artmayan varlık fiyatları da üzerinde durmamız gereken en önemli başlıklar olarak dikkat çekiyor. Diğer taraftan İSO Türkiye İmalat PMI yaklaşık iki senedir eşik değer olan 50’nin üzerine çıkamıyor. Yine her ay açıkladığımız İhracat İklimi Endeksi verileri, ülkemizin önemli dış pazarlarının ivme kaybettiğini ve önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızı zorlayabileceğini gösteriyor. Belirttiğim bu verilerin üzerinde de önümüzdeki dönemde dikkate düşünmeliyiz" dedi.

"Kaynakları doğru şekilde kullanamadık"

Bahçıvan özeleştiri yaparak geçmişte kamu, özel sektör ve bireyler olarak kaynakları pek doğru şekilde kullanamadıklarını dile getirdi. Söz konusu dönemlerde yapılan yanlışta aşırı kaynak bolluğunun da rol oynadığını aktaran Bahçıvan, "Ama bugün o bolluğun olmadığı bir dönemdeyiz. Artık hep birlikte kaynaklarımızı daha doğru ve verimli kullanmalıyız" şeklinde konuştu.