İhracattaki rekor büyüme ticaret açığına engel olamadı

İmam GÜNEŞ



Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda ihracatçının katılımıyla Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) binasında açıklandı. Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolara ulaşırken, ithalat ise yüzde 40,8 artarak 32,6 milyar dolar oldu. İthalatın 8,7 milyar doları enerji kaynaklı gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 artışla 54 milyar dolara yükseldi.

İlk 8 ayda ihracat 165,6 milyar dolar olurken Türk ihracatçısı, son 12 ayda ise 250 milyar doları aşma başarısını göstererek yıllık bazdaki ihracat hedefine ulaşmış oldu. İthalat 8 aylık dönemde 239,1 milyar dolara yükseldi. Yılın 8 ayında dış ticaret hacmi 404 milyar doları aşarken, dış ticaret açığı da 73,4 milyar dolara ulaştı.

İhracat destekleri artırıldı

Hükümet olarak, ihracatçılara hak ettikleri desteği vermek için geçen ay içerisinde iki önemli ve kapsamlı destek paketini sizlerin hizmetine sunduklarını ifade eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda pazara giriş projesi hazırlık sürecine ilişkin danışmanlık ve rapor giderleri, çok kanallı zincir mağazaların yurtdışı pazarlarda büyümek için yapacakları çeşitli harcamalar ve KOBİ’lerimizin küresel pazarlara açılmasına aracılık edecek İhracat Konsorsiyumlarına yönelik destekleri devreye aldık. Ayrıca, 25 Ağustos’ta yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile, önemi giderek artan e-ihracat alanında yeni iş modellerini dikkate alan şirketler, e-ihracat konsorsiyumları ve perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri gibi ekosistemin tüm paydaşları için terzi usulü bir destek paketini kullanımınıza açtık. Ülkemizdeki pazaryerleri yurtdışına açılırken desteklerimizden faydalanacak ve bu desteklerle Türk ürünleri yurtdışındaki pazarlara daha kolay ulaştırılabilecektir. Destek oranları Temmuz ayında açıkladığımız Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan ülkeler başta olmak üzere hedef ülkeler için 20 puan artırılmıştır."

Artan ihracat, finansman ihtiyacını beraberinde getiriyor

Euro/Dolar kurundaki mevcut durumun negatif etkilerinin bu ay da devam ettiğini belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Paritedeki düşüşün ihracata olumsuz etkisi bu ay 1,4 milyar dolar, ilk 8 ayda 8 milyar doları aştı. Paritedeki bu durumun kısa vadede değişmeyeceği öngörülüyor. Dolayısıyla bizler de ihracatçılar olarak ana pazarımız olan Avrupa Birliği’ne ihracatımızı bu şartlar altında yeniden kurgulamalıyız” şeklinde konuştu.

İhracatta yakalanan artış ivmesinin sürmesi nedeniyle finansmana erişimin en temel ihtiyaç olduğunu söyleyen Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün bunlar, yeni finansman ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor. Küresel ticarette böyle dönemlerde ortaya çıkan fırsatları ancak güçlü bir finansman ile değerlendirebiliriz. Yeni dönemde ihracatımızı sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ekseninde geliştirmek için çalışmalarımızı yürüteceğiz."

Rusya pazarı, ihracatçının yüzünü güldürüyor

Ağustos ayında en fazla ihracat yapan ilk 5 sektör sırasıyla; 2,9 milyar dolar ile kimya, 2,3 milyar dolar ile otomotiv, 1,84 milyar dolar ile hazır giyim, 1,82 milyar dolar ile çelik ve 1,3 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik oldu. En çok ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya. Savaş nedeniyle ABD ve AB ülkeleri tarafından yaptırımlar uygulanan Rusya ihracatçılara yeni fırsatlar yarattı. İhracatın her ay artış kaydettiği ülkeye ağustos ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110 büyüdü.

Ağustos ayında öne çıkan gelişmeler

. 27 sektörden 21'i ihracatını artırdı.



. Birim ihracat değeri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 1,46 dolara yükseldi.



. 220 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı, 151 ülkeye ihracatta artış kaydedildi.



. 53 il ihracatını artırdı.



. İhracat ailesine bu ayda ilk kez bin 828 firma katıldı. Bu firmalar 79,1 milyon dolarlık ihracat katkısı sağladı.