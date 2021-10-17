İhracı kayda bağlı mallar listesi genişliyor

ANKARA(DÜNYA) - Son dönemlerde fiyatı en çok artan tarımsal girdilerden birisi olan gübrenin ihracatına 12 Ekim’de getirilen kısıtlamadan sonra, gübre hammaddesi olan amonyak ve sülfirik asit ihracatına da kısıtlama geldi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile 0713.20 GTİP’li nohut, 2807.00 GTİP’li sülfirik asit ve 2814.10 GTİP’li safu amonyak ürünleri, ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı, kısa süre önce iç piyasada gübre fiyatlarının aşırı yükselmesine rağmen gübre ihracatındaki artış üzerine, tüm gübre çeşitlerini ihracı kayda bağlı mallar listesine almıştı. Ancak alınan önleme rağmen, hammadde olarak kullanılan amonyak ihracatının devamı bu önlemi bir anlamda işlevsiz bırakmıştı. Bunun üzerine amonyak ihracatı da kayda bağlımallar listesine alındı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi talep durumu dikkate alınarak kimyasal gübrelerin tamamı için kayıt uygulaması getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, sülfirik asit ve amonyak ihracatının da yakından takip edilmesinin arz güvenliğine yönelik fayda sağlayacağının değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca; kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında nohut ihracatında da yakından takibe ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, ihracata kayıt uygulaması getirildiği kaydedildi.