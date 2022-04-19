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İhracı kayda bağlı mallar listesine kil ve kaolin de eklendi

İhracı Kayda Bağlı Mallar listesindeki ürün sayısı 59’a çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanlığı, İhracı Kayda Bağlı Mallar listesine; kağıt, inşaat, kozmetik, tekstil gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılan  kalolin ve diğer kaolinli killer ile 2508.40 GTİP’li diğer killer adlı ürünleri ekledi.

Bu ürünleri ihraç etmek isteyenler Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak zorunda olacaklar. Bu iki ürünün eklenmesiyle birlikte İhracı Kayda Bağlı Mallar listesindeki ürün sayısı 59’a çıkmış oldu.

Yüksek kalitede, parlak kâğıtların üretiminde de kullanılan kaolin ayrıca; boya, plastik eşya, yapay kauçuk, ilaç, gübre, mürekkep, kozmetik ürünlerin yapımında ve petrol sektöründe kullanılan katalizlerin yapımında da kullanılıyor.

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