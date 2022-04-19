İhracı kayda bağlı mallara iki ürün daha eklendi
İhracı kayda bağlı mallara iki ürün daha eklendi ve listedeki ürün sayısı 59'a yükseldi.
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GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığının "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 58 inci ve 59 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklendi.
“58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)
59- Diğer killer (GTP: 2508.40)”