İhtisas OSB’ler karma OSB’lere dönüşecek!

Barış SEDEF

Sektörleri ayrı ayrı bir araya getirmek düşüncesiyle kurulan İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’nde (İhtisas OSB) yeterli doluluğa ulaşılamaması, bazı İhtisas OSB’lerde alan kullanımının yüzde 50’nin altında kalması, bu bölgelerin Karma OSB’lere dönüştürülmesini gündeme getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu konuda yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlandığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun da (OSBÜK), yeni düzenleme ile ilgili görüşlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sunduğu öğrenildi.

Sayıları 60’ı geçecek

Türkiye genelinde 54 “ihtisas organize sanayi bölgesi” faaliyet gösteriyor. Kuruluş hazırlığında olan bazı ihtisas OSB’lerle bu sayının 60’ı geçeceği tahmin ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4562 sayılı Kanunun düzenlenmesi amacıyla ihtisas OSB statülerinin kaldırılması, bu bölgelerin Karma OSB’lere dönüştürülmesi gündeme geldi. DÜNYA’ya açıklamada bulunan sektör temsilcileri sürecin kanun taslağı aşamasında olduğunu belirtiyor. OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Ergene-2 OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdim Noyan, Türkiye genelindeki tüm OSB’lerden görüş alma noktasında çalışma yapıldığını ve buradan elde edilen çıktıların Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile paylaşıldığını dile getirdi.

Doluluk seviyeleri düşük İhtisas OSB’lerin bölgedeki karma OSB’lerin yüzde 75’lik doluluk oranına erişilip erişilmediğine bakılmaksızın kurulabildiğine dikkat çeken Noyan, “İhtisas OSB’lerdeki doluluk oranlarını diğer OSB’lerdeki doluluk oranlarıyla kıyasladığımızda seviyelerin düşük olduğunu görüyoruz. İhtisas olarak kurulan bazı OSB’ler doluluk oranını yakalayamadıkları için daha sonra karma OSB’ye dönmek istiyorlar. Özellikle yakın zamanda bazı ihtisas OSB’lerin bu yolla karma OSB’ye dönüşme konusunu gündeme aldığını görüyoruz” dedi.

Denetim mekanizması çalışmalı

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun’unda ihtisas organize sanayi bölgelerinin kaldırılmasıyla ilgili taslak çalışmalarının yapıldığını ileten Biyoteknoloji İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Kahraman, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu konuyla ilgili biz de görüş bildirdik. İhtisas OSB’nin karma OSB’ye dönüştürülmesi konusunda kararın müteşebbis heyete bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Sonuç itibarı ile ihtisas bölgeleri sektörel kümelenmelerin önemli unsurları arasında yer alıyor. Ancak denetim mekanizmaları da suiistimallerin önüne geçecek şekilde çalışmalı.”

Doluluk oranının artırılması bakımından faydalı olacak

Çorlu Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Halil Hız ise ihtisas OSB’lerin karma OSB’ye dönüştürülmesini doluluk oranlarının artırılması bakımından faydalı olacağına dikkat çekti. Hız, “Organize sanayi bölgeleri sanayicilere kolaylık sağlamak amacıyla kurulan bölgeler, ihtisas OSB olduğunuzda zaman zaman istenilen doluluk oranına ulaşamıyorsunuz. Sanayi için ayrılan alanın büyük kısmı boş kalabiliyor, bu anlamda OSB’lerin doluluk oranlarının ve istihdamın artması gibi unsurları göz önünde bulundurduğumuzda karma OSB’ye geçilmesi daha iyi olacaktır” dedi.

Pozitif yönden ayrılmalı

Gıda ve tarım alandaki ihtisas OSB’lere ayrı desteklerin verilmesi gerektiğini dile getiren Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, “Hali hazırda gıda alanındaki fiyatlarda ciddi yükselişler var. Tarım ve gıda ihtisas OSB’lerin diğerlerinden pozitif yönden ayrılması gerekiyor. Bunu başarabilirsek, enfl asyonu da aynı oranda indirebiliriz” şeklinde konuştu. Öte yandan bölgelerinde kurulum çalışmaları tamamlanan Keşan Gıda İhtisas OSB’nin tarımsal katma değeri artıracağını dile getiren Şapçı, Hamzadere Barajı’nın aktif hale gelmesiyle bölgedeki üretici sayısının da yükseleceğini söyledi.