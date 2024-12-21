İhtiyaç sahibi öğrencilere özel 'butik'
Sosyal sorumluluk projeleriyle başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olan Anadolu Üniversitesi, ‘Dolabınızda iyiliğe yer açın’ sloganıyla öğrenci butiğini hizmete açtı. Anadolu Üniversitesi Merkezler ve Birimler Binası’nın alt katında faaliyet gösteren butikte öğrencilere kıyafet desteği sağlanıyor.
Anadolu Üniversitesi'nin ‘Dolabınızda iyiliğe yer açın’ sloganıyla Anadolu Üniversitesi Merkezler ve Birimler Binası’nın alt katında hizmete açtığı Öğrenci Butiği'nde temiz ve kullanılabilir durumdaki ikinci el ya da sıfır kıyafetler öğrencilere ulaştırılıyor.
Üniversite, Eğitimi Destekleme Vakfı aracılığıyla toplam altı farklı kategoride destek sağlıyor. Öğrencilere ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetleri ve nakdî destek gibi imkânlar sunan Anadolu Üniversitesi, ayrıca 1137 öğrencisine, üniversitenin yemekhanelerinde üç öğün sağlıklı yemek bursu veriyor.