İhtiyaç sahibi öğrencilere özel 'butik'

Anadolu Üniversitesi'nin ‘Dolabınızda iyiliğe yer açın’ sloganıyla Anadolu Üniversitesi Merkezler ve Birimler Binası’nın alt katında hizmete açtığı Öğrenci Butiği'nde temiz ve kullanılabilir durumdaki ikinci el ya da sıfır kıyafetler öğrencilere ulaştırılıyor.

Üniversite, Eğitimi Destekleme Vakfı aracılığıyla toplam altı farklı kategoride destek sağlıyor. Öğrencilere ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetleri ve nakdî destek gibi imkânlar sunan Anadolu Üniversitesi, ayrıca 1137 öğrencisine, üniversitenin yemekhanelerinde üç öğün sağlıklı yemek bursu veriyor.