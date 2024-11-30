İhtiyaç sahipleri soruyor: 'Aile Destek Programı' 2025'te de sürecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 yılında uygulamaya geçirdiği 'Aile Destek Programı' kapsamındaki ödemeler, her ay başvurusu kabul edilen kişilerin hesaplarına yatırılıyor. 2022'den bugüne düzenli olarak devam eden hizmet kapsamında, 2024 Aralık ayı ödemelerinin de ay ortasında yatırılması bekleniyor.

Vatandaşlar, Aralık ayına dair ödemelerinin hesaplarına yatıp yatmadığını, e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yaparak öğrenebiliyor.

İki yılda 103 milyar lirayı aşan destek

2022'den bugüne 'Aile Destek Programı' kapsamında 103,2 milyar lira destek sağlandığını açıklayan Bakan Göktaş, bu ay toplamda 3,7 milyar lira ödeme yapıldığını belirtmiş ve 5 Kasım'da toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da hesaplara yatırılmaya başlandığını açıklamıştı.

2025'e dair soru işaretleri sürüyor

Rakamsal verileri halkla paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın yeni yılda da devam edip etmeyeceğini dair henüz bir açıklmada bulunmadı.

Vatandaşlar, Aralık ayına dair ödemelerinin hesaplarına yatıp yatmadığını, e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yaparak öğrenebiliyor.