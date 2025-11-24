İİB'den 10 ayda 10,5 milyar dolarlık ihracat! Liderlikte ABD var

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk 10 ayına ilişkin dış satım performansını açıkladı. Verilere göre birlik, bünyesindeki 7 ihracatçı birliğiyle Ocak-Ekim döneminde 198 ülkeye ürün gönderdi.

Bu dönemde İİB'nin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 10 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Böylece ülke genelindeki ihracattan aldığı pay da yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Ekim ayında ise dış satım, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 1 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dönemin en büyük pazarı ABD oldu

Dönemin en büyük pazarının 652 milyon dolarla ABD olduğu belirtilirken, bu ülkeye en fazla ihracatı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ile şeker ve şeker mamulleri alt sektörü gerçekleştirdi. Gemi, yat ve hizmetleri sektörü de ABD pazarında öne çıkan kalemler arasında yer aldı.

ABD'nin ardından en fazla dış satım yapılan ülkeler Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç oldu. Irak'a yapılan ihracatta ağaç ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller öne çıkarken, Almanya'ya fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a kağıt-karton ürünleri ile hububat ve şeker mamulleri damga vurdu. Norveç'in en büyük kalemi ise gemi ve yat hizmetleri oldu.

Ülke grupları bazında bakıldığında, Avrupa Birliği ülkeleri İİB'nin en büyük pazarı olmayı sürdürdü. AB'ye yapılan ihracat yılın 10 ayında 2 milyar 627 milyon dolara ulaşarak yüzde 5,6 artış gösterdi.

Hububat sektörü lider

İİB çatısı altındaki birlikler arasında en yüksek ihracatı, 3 milyar 187 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı. Bu birliği 3 milyar 126 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Birliği izledi.

Listenin devamında sektörlerin performansı şöyle sıralandı:

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği: 1 milyar 788 milyon dolar

- İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Birliği: 1 milyar 63 milyon dolar

- İstanbul Fındık ve Mamulleri Birliği: 578 milyon dolar

- İstanbul Yaş Meyve Sebze Birliği: 516 milyon dolar

- İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri Birliği: 280 milyon dolar