IIF Başekonomisti Brooks’tan Türkiye paylaşımı: Tek gereken makro istikrar

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabı Twitter üzerinde Türkiye’nin ihracat performansına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya’nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşan Brooks, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı. Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar-en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü – büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek.” ifadelerini kullandı.