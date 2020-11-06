IIF: Türkiye'nin cari dengesi diğerlerinden ayrışarak açıkta kalmaya devam ediyor

06 Kasım 2020

IIF, 1980 yılından bu yana dönemi incelediği araştırmasında benzer ölçekli 9 hareket rastlandığının altını çizdi ve "Büyük devalüasyonlar sonrasında aktivitede kayda değer düşüş eğilimi izleniyor. Bununla birlikte aynı dönemlerde gelişen ülke cari dengelerinde açıktan fazlaya doğru güçlü bir hareket yaşanıyor. Nitekim Arjantin ve Brezilya'nın cari dengesinde son dönemde önemli ilerleme görüldü. Türkiye'nin cari dengesi ise diğerlerinden ayrışarak açıkta kalmaya devam ediyor. Açıkta artış sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kuruluş, 2017 yılından bu yana Arjantin para biriminde yüzde 50, Türkiye para biriminde yüzde 35, Brezilya para biriminde yüzde 40 kadar devalüasyon olduğuna dikkat çekti. Raporda, keskin devalüasyonların yaşandığı yıllarda GSYH'da keskin düşüş görüldüğü, ardından ise güçlü toparlanmaların geldiği de vurgulandı.