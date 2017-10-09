"IKBY'nin enerji kaynakları için tek yol Türkiye"

09 Ekim 2017

Turcas Petrol Yönetim Kurulu Üyesi ve ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Matthew Bryza, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumun petrol piyasalarına olası etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bryza, "Ben eninde sonunda Türkiye ile IKBY arasındaki tansiyonun düşeceğine ve Türkiye üzerinden Kerkük'teki enerji kaynaklarının ihracatına devam edileceğine inanıyorum. Bu olmak zorunda. Mesele bu noktaya ne kadar hızlı gelebileceğimiz." şeklinde konuştu.

IKBY'deki petrol kaynaklarının uluslararası piyasalar üzerinde çok zayıf etkisi olduğuna dikkati çeken Bryza, şunları söyledi:

"Türkiye ve IKBY arasındaki tansiyonun yükseldiği dönemde petrol fiyatlarında küçük bir yükseliş oldu. Dünyada günde yaklaşık 100 milyon varil petrol tüketiliyor ve Irak'ın kuzeyinden yapılan ihracat bu miktarın yüzde 1'inden az bir rakama tekabül ediyor. Ancak bu kaynakların ihracatının Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara taşınması, Türkiye, IKBY ve Irak hükümeti arasındaki uzun süreli iş birliğinin geliştirilmesi için potansiyel taşıyor. Uzun vadede baktığımızda, Türkiye'nin tartışmalar sonlanınca durumu avantaja dönüştürmesi ve IKBY'nin ekonomik olarak hayatta kalabilmek için Türkiye'ye bağlı olduğu gerçeğini kullanması gerektiğini düşünüyorum. IKBY'nin enerji kaynaklarının paraya çevrilmesi için tek yol Türkiye."

Kaynak: AA