IKEA iki ülkeden bir "şehir büyüklüğünde" orman satın aldı!

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, Letonya ve Litvanya'dan toplam 24 bin hektarlık orman arazisi satın aldı. Satın alınan alanların Almanya'nın Frankfurt şehri kadar büyük olduğu öğrenildi.

Yatırımın IKEA'nın uzun vadeli sürdürülebilir ormancılık stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği belirtilirken şirket, hammadde tedarikini güvence altına almayı ve çevresel etkiyi azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Ormanların uluslararası standarlarda ve IKEA'nın kendi çevre kriterlerine uygun şekilde işletileceği ifade edildi.

Onaylar 2026'ın ilk yarısında tamamlanacak

Satış sürecine ilişkin bilgi veren Finlandiya merkezli yatırım şirketi CapMan Natural Capital, işlemin ilgili onayların ardından 2026 yılının ilk yarısında tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu.

Inter IKEA Group Orman Yatırımları Yöneticisi Bruno Mariani Piana ise şirketin yaklaşımını, "Ormanları sorumlu şekilde yöneterek hem yerel ekonomileri desteklemeyi hem de gelecek nesiller için sağlıklı ekosistemleri korumayı amaçlıyoruz" sözleriyle özetledi. Açıklamada, satın alınan tüm ormanların şirketin ürünlerinin sürdürülebilirliğini ve doğal kaynakların korunmasını vurgulayan FSC sertifikasına sahip olduğu da vurgulandı.