İki anket sonucu: Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2'nin altında
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin enflasyonu gelecek hafta açıklayacak Öncesinde AA Finans ve Bloomberg HT'nin anketlerine katılan ekonomistler kasım ayı enflasyonunun yüzde 2'nin altında geleceğini tahmin etti. Enflasyon verisi, aralık ayında Merkez Bankası'nın politika kararına da etki edecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini 3 Aralık Salı günü açıklayacak. Merkez Bankası bu ay faizi sabit tutarken dezenflasyon sürecine uygun şekilde faiz kararlarının şekillendirileceğini vurguladı. Bu da aralık ayında faiz indirimi kararı alınırken kasım ayı enflasyon verisinin dikkate alınacağı anlamına geliyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomistin kasım ayı beklentileri belli oldu.
Buna göre ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ila 2,54 aralığında yer aldı.
Yıllık beklenti yüzde 45
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.
Diğer anket de benzer
Bloomberg HT’nin kasım ayı enflasyonuna ilişkin anketine katılan 13 kurumun beklentisi de yüzde 1,9 oldu. Ekonomistlerin medyan tahminine göre kasımda yıllık enflasyonun da yüzde 46,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.