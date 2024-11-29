İki anket sonucu: Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2'nin altında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini 3 Aralık Salı günü açıklayacak. Merkez Bankası bu ay faizi sabit tutarken dezenflasyon sürecine uygun şekilde faiz kararlarının şekillendirileceğini vurguladı. Bu da aralık ayında faiz indirimi kararı alınırken kasım ayı enflasyon verisinin dikkate alınacağı anlamına geliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomistin kasım ayı beklentileri belli oldu.

Buna göre ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ila 2,54 aralığında yer aldı.

Yıllık beklenti yüzde 45

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Diğer anket de benzer

Bloomberg HT’nin kasım ayı enflasyonuna ilişkin anketine katılan 13 kurumun beklentisi de yüzde 1,9 oldu. Ekonomistlerin medyan tahminine göre kasımda yıllık enflasyonun da yüzde 46,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.