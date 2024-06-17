İki bayram arasında zam: Baklava fiyatları neden arttı?

Bayramların vazgeçilmezi olan baklava, her ne kadar Ramazan Bayramı'ndaki popülaritesini arasa da Kurban Bayramı'nda da yoğun talep görüyor. Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı arasında, baklava fiyatlarında yaşanan değişikliğinin nedenini açıkladı.

Baklayava 100 TL ile 150 TL arasında zam

Bloomberg HT’ye konuşan Göksu “Baklavada en büyük hammadde fıstık. Ramazan Bayramı’nda fıstığın kilogram fiyatı 800-850 lira arasında iken şu anda fıstığın kilogram fiyatı bin 250 lira. Öte yandan şu anda mahsulde bir değişiklik yok. Ürün mahsulü neredeyse aynı. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nda neredeyse dolar kuru aynı. Ürünün mahsulü çıkmasına rağmen fiyatı 850 TL’den bin 250 TL’ye çıkınca baklava sektöründe 100 TL ile 150 TL arasında zam geldiğini söyleyebiliriz. Ağustos ayında mahsul çıkıyor. Ağustos Eylül ayında genelde fiyatı belirleniyor. Fıstık fiyatlarının durup dururken artmasının, Gaziantep’te belli bir fıstık stoğu olan firmaların yapmış olduğu bir hamle olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Göksu, cevizli baklava fiyatlarında ise iki bayram arasında çok değişiklik olmadığını söyledi.

İyi bir usta olmak için bir kişinin 7-8 sene emek sarfetmesi gerektiğinin altını çizen Göksu “Ustasına göre değişmekle beraber 50-60 bin TL’nin altında alan iyi bir baklava ustası yoktur” dedi.

5 bin ton baklava tüketilmesi bekleniyor

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "En yoğun dönemimiz, arefe günü ile bayramın birinci ve ikinci günleri. Türkiye genelinde bu sürede toplam yaklaşık 5 bin ton baklava satışı öngörüyoruz, bunun da yaklaşık 2 bin tonunu İstanbul tüketir" diye konuşmuştu. Yıldırım, bu bayram döneminde kullanılan ham madde ve ham maddenin miktarına göre değişmek kaydıyla klasik baklavada fiyatların 300 liradan başlayıp 1000 liraya kadar çıktığını söylemişti.