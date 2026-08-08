İki dev markete yeni yasak yolda! Rakiplerinin önünü kesemeyecekler

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İngiltere’de hızla büyüyen indirim marketleri Aldi ve Lidl’in mağaza açma politikalarını yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlayabilir. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), iki zincirin ülkedeki büyük süpermarketler için uygulanan arazi anlaşması kurallarına dahil edilmesini öngören geçici kararını açıkladı.

Düzenlemenin kesinleşmesi halinde Aldi ve Lidl, bulundukları bölgelerde rakip marketlerin yeni mağaza açmasını zorlaştırabilecek kısıtlayıcı gayrimenkul anlaşmalarından yararlanamayacak. CMA, değişikliğin tüketicilere daha fazla seçenek sunmasını ve yerel marketler arasındaki fiyat rekabetini artırmasını amaçlıyor.

Büyük marketlere 2010’dan beri uygulanıyor

Söz konusu kurallar aslında İngiltere’de yeni değil. Düzenleme 2010 yılında yürürlüğe girdi ve Asda, Co-op, Marks & Spencer, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco ve Waitrose gibi ülkenin büyük market zincirlerini kapsıyor.

Aldi ve Lidl ise o dönemde daha sınırlı ürün çeşitliliğine sahip olmaları nedeniyle düzenlemenin dışında tutulmuştu. Ancak aradan geçen yıllarda iki şirketin mağaza ağını büyük ölçüde genişletmesi ve daha büyük mağazalar açmaya başlaması, CMA’nın yeniden değerlendirme yapmasına neden oldu.

Aldi İngiltere’nin en büyük dördüncü marketi oldu

İki indirim marketinin İngiltere perakende sektöründeki ağırlığı son yıllarda hızla arttı.

Worldpanel verilerine göre Aldi, yüzde 10,8’lik pazar payıyla İngiltere’nin en büyük dördüncü market zinciri konumuna yükseldi. Lidl ise yüzde 8,8’lik pazar payıyla altıncı sırada bulunuyor.

Her iki şirket de düşük fiyat odaklı satış modeli sayesinde müşteri sayısını artırırken ülke genelindeki mağaza ağını hızla büyüttü.

Amaç daha fazla seçenek ve daha rekabetçi fiyatlar

CMA Rekabet Uygulamaları ve Piyasalar İcra Direktörü Juliette Enser, tüketicilerin alışveriş yaparken hem daha fazla süpermarket seçeneğine hem de farklı fiyat alternatiflerine ulaşmasını istediklerini belirtti.

Enser, büyük süpermarket zincirlerinin yakınlarında rakip mağazaların açılmasını engellemesini önlemek amacıyla kurallar getirildiğini, şimdi ise aynı kuralların Aldi ve Lidl için de uygulanmasının önerildiğini açıkladı.

Aldi: Yüzlerce yeni mağaza açacağız

CMA’nın geçici kararı, Aldi’nin İngiltere’deki büyüme planlarını değiştirmiş görünmüyor.

Şirket, kararın uzun vadeli büyüme planları üzerinde etkisi olmayacağını açıkladı. Aldi, İngiltere genelinde yüzlerce yeni mağaza açma hedefinin devam ettiğini ve daha fazla tüketiciye ulaşmayı planladığını bildirdi.

Lidl de büyüme planlarından vazgeçmeyecek

Lidl de benzer bir açıklama yaptı. Şirket, CMA’nın geçici kararını dikkate aldığını ancak pazardaki rekabeti her zaman desteklediğini belirtti.

Lidl, yeni mağazalar açmaya ve daha fazla bölgede faaliyet göstermeye devam edeceğini vurgulayarak, nihai karar ne olursa olsun büyüme ivmesinin etkilenmeyeceğini açıkladı.

Gözler CMA’nın nihai kararında

Şimdilik Aldi ve Lidl’e yönelik düzenleme kesinleşmiş değil. CMA, nihai kararını vermeden önce konuyla ilgili görüşleri toplamaya devam ediyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Aldi ve Lidl de İngiltere’nin diğer büyük süpermarket zincirleriyle aynı arazi anlaşması kurallarına tabi olacak. Böylece iki şirketin rakip marketlerin yakın bölgelerde mağaza açmasını zorlaştırabilecek kısıtlayıcı anlaşmaları kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.