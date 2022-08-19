İki duayen isimden sanayicilere 'finansman' yanıtı

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Finansmana erişim, sanayicinin son dönemde en fazla şikayet ettiği konu. Söz konusu tartışma, İSO’da düzenlenen Güngör Uras’ı anma etkinliğinde de gündeme geldi. ‘Ayşe Teyzenin İzinde Türkiye Ekonomisine Bakış’ başlıklı panelde iş dünyasının soruları yanıtlayan Ege Cansen ve Mahfi Eğilmez, finansmana erişim konusunda sanayicilerle aynı görüşte olmadıklarını dile getirdiler.

Ege Cansen: Sanayici her zaman finansmana erişimde zorluk çekmeli

Finansmana erişim konusunda sanayicinin gösterdiği tepkiyi doğru bulmadığını kaydeden iktisatçı yazar Ege Cansen, “Futbol oynanıyor. Sahada 22 futbolcu ve bir top var. Oyuncular diyor ki tek top var, bir türlü topla buluşamıyoruz. Tek topla oynanmaz, çok topla oynayalım…

Ama oyunun aslı bu; topu kapma oyunu. Sizler de finansmana zor ulaşacaksınız. Çok kolay ulaşırsanız bu bir oyun olmaz. Çok yanlış bir şeyden şikayet ediyorsunuz. Kıt olacak ki, en verimli olan kullanacak. Her önüne gelene para mı dağıtılacak. Sanayici her zaman finansmana erişimde zorluk çekmelidir ki, kasları güçlensin rekabet artsın.”

Mahfi Eğilmez: Yüzde 50 faizle kredi bedava

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise reel sektörün "kredi faizleri çok yüksek" şikayetlerinin faiz sisteminin yanlışlığından kaynaklandığını söyledi. Eğilmez, şu değerlendirmede bulundu: “Merkez Bankası yüzde 13 faizle bankaları fonluyor. Bankalar mevduata yüzde 17 faiz veriyor, yüzde 40-50 ile de kredi kullandırıyor. Sizler buna bakarak bir haksızlık olduğunu söylüyorsunuz. Ben de diyorum ki; resmi enflasyonun yüzde 80 olduğu yerde yüzde 50 kredi faizi bedavadır. Normalde faizin yüzde 85’lere çıkması lazım. Zaten öyle de oluyor. Üstü kapalı faiz. KKM olarak uygulanan yerde faiz yüzde 81. Adına faiz demeyin, ne derseniz deyin. Aslında sistemin geneli yanlış. Faizler niye buralarda… Çözmemiz gereken sorun bu" yorumunu yaptı.