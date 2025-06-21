İki firmadan biri farkında 6 firmadan biri hesaplıyor
İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ipsos işbirliğiyle Türkiye'deki sanayi kurumlarının sürdürülebilirlik konusundaki mevcut durumunu ve yaklaşımlarını anlamak üzere gerçekleştirilen araştırmanın 2025 yılı sonuçları açıklandı. Bu yıla ilişkin araştırmanın 7 temel sonucuna göre, firmaların çoğu sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegre edilmesi noktasında henüz başlangıç aşamasında bulunuyor.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), Ipsos işbirliği ile hazırladığı ‘İSO Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre sanayi firmalarının sürdürülebilirlik konuları ile ilgili farkındalık skoru geçen yıla göre 1,36 puan artarak 50,33'e yükseldi. İki firmadan birinin sürdürülebilirlik il ilgili farkındalığı artarken araştırmaya göre Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının sadece yüzde 16'sı karbon ayak izini hesaplıyor. AB'ye ihracat yapan firmalarda ise bu oran yüzde 26.
Türkiye genelinde 606 sanayi firmasının katılımıyla yapılan araştırmaya göre, bu yıl, firmaların en yüksek skora ulaştığı alan 50,33 ile (100 üzerinden yapılan puanlamayla) farkındalık oldu. Firmaların "yaklaşım" alanındaki skorları 31,91, uygulama skoru ise 16,14 olarak ölçüldü.
Türkiye'de ilki geçen yıl yapılan araştırmada, 2024'te firmaların en yüksek skora ulaştığı alan 48,97 ile "farkındalık" olurken, "yaklaşım" skoru 34,27, "uygulama" skoru ise 18,19 olarak ölçülmüştü. Araştırma, bir yılda sanayi alanındaki firmaların sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalıklarında 1,36 puan artış olduğunu ortaya koydu. Sanayi firmalarının yüzde 25'i ekonomik, sosyal ya da çevresel bir konuda sürdürülebilirlik hedefi belirlemiş durumda. Türkiye'deki sanayi kuruluşlarından karbon ayak izini hesaplayanların oranı geçen yıl yüzde 13 iken, bu yıl yüzde 16'ya yükseldi. AB'ye ihracat yapan firmalar arasında karbon ayak izini hesapladığını belirtenlerin oranı ise yüzde 26 olarak ölçüldü.
Kurumlara entegrasyon daha birinci safhada
Araştırmanın 7 temel sonucuna göre, firmaların çoğu sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegre edilmesi noktasında henüz başlangıç aşamasında bulunuyor. Firmaların sürdürülebilirlik gündemine ilişkin bilgi seviyesi sınırlı iken, az sayıdaki sürdürülebilirlik hedefi belirleyenler arasında ekonomik sürdürülebilirlik ile ilgili hedefler ise merkezde yer alıyor.
Türkiye'deki sanayi kuruluşlarından sadece yüzde 16'sı karbon ayak izini hesaplıyor. Firmaların sürdürülebilirlik hedef ve aksiyonlarını etkileyen en önemli etken "kanun ve yönetmelikler" olurken, sanayi firmaları sürdürülebilirlik uygulamaları için en çok "teşvik/finansman desteğine" ihtiyaç duyuyor. Sürdürülebilirlik konusunda kamuya açık rapor yayımlayan firmaların toplam oranı ise yüzde 8 civarında bulunuyor.
Bilgi seviyesi hala düşük
Araştırmaya göre, Türkiye genelinde sürdürülebilirlikle ilgili gündem başlıklarına ilişkin beyana dayalı bilgi seviyesi çoğunlukla düşük kalıyor. Paris İklim Anlaşması ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi dışındaki konularda "hiç bilgili değilim" ve "pek bilgili değilim" diyenlerin oranı, "biraz bilgi sahibiyim" ve "çok bilgiliyim" diyenlerden daha fazla. Ancak AB'ye ihracat yapan firmalarda tüm başlıklardaki bilgi seviyesi artıyor.
Araştırma sonuçlarına göre sanayi firmaları, sürdürülebilirlik uygulamaları için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en çok "teşvik/ finansman desteğine" ihtiyaç duyuyor. Buna karşılık Türkiye genelinde sürdürülebilirlik projelerinin finansmanı için sürdürülebilir finans ürün ve hizmetlerini kullanan firmaların oranı bir önceki seneye göre düşüş göstererek yüzde 10 ile sınırlı kaldı.
Uluslararası ticarette sürdürülebilirlik artık önemli bir kriter
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Bulgulara göre sanayi kuruluşlarımız, sürdürülebilirliği kurumsal stratejiye entegre etme noktasında henüz başlangıç aşamasında olsa da sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre ettiğini belirten firmaların oranı bir önceki seneye göre artış göstermiş" ifadelerini kullandı. AB'ye ihracat yapan firmalarda sürdürülebilirlik bağlamındaki konuların daha yaygın şekilde ele alındığını kaydeden Bahçıvan, "AB'nin en önemli ihracat pazarımız olması sanayimizin sürdürülebilirliğe eğilimini de etkilediğini gösteren bu durum, sürdürülebilirlik bağlamında yaşanan dönüşümün uluslararası ticarette önemli bir kriter halini aldığı görüşünü de desteklemektedir." açıklamasında bulundu.
Bahçıvan, dönüşüm sürecinde sanayinin rekabetçiliğini korumak için teknoloji odaklı üretimin önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Bu kapsamdaki yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansmana erişim ise kritik bir unsur. Türkiye'deki sanayi firmalarının sürdürülebilirlik konusunda aksiyonlarını hızlandırması açısından yasal düzenlemeler ise etkili bir araç olarak öne çıkıyor. Çok taraflı bakış açısı ve işbirliklerinin her zamankinden daha önemli olduğu bu dönüşüm sürecinde İSO olarak çevresel ve sosyal unsurların üretimin merkezinde yer aldığı 'sürdürülebilir üretim' yaklaşımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemiz sanayisini desteklemeye devam edeceğiz."