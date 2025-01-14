İki hidroelektrik santralinin özelleştirme ihalesi tamamlandı

ÖİB, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim AŞ'ye ait Seyhan 2 ve Yüreğir HES ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmelerinin tamamlandığını açıkladı. gerçekleştirildi.

İhalede en yüksek teklifi, 190 milyon lirayla Gazişehir Enerji Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.