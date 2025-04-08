İki ihalede yoğun talep: Hazine 102,7 milyar TL topladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirdiği iki ayrı tahvil ihalesinde toplam 102 milyar 757,8 milyon TL borçlanmaya gitti. İhaleler öncesinde yapılan 41 milyar TL’lik ROT satışla birlikte, piyasadan sağlanan toplam kaynak bu seviyeye ulaştı.

TLREF’e endeksli tahvilde 100 milyar TL’yi aşan talep

Hazine, 1 yıl (364 gün) vadeli ve TLREF’e endeksli tahvil ihracında 48 milyar 195,6 milyon TL net satış gerçekleştirdi. İhaleye katılanlardan gelen teklif toplamı 100 milyar 155 milyon TL ile beklentilerin üzerinde oluştu.

* Satışların nominal tutarı: 48 milyar 823 milyon TL

* En düşük bileşik faiz: %11,76

* Ortalama bileşik faiz: %12,05

* En yüksek bileşik faiz: %12,26

Tahvilin fiyatı minimum 98.100 TL, ortalama ise 98.715 TL olarak belirlendi. 3 ayda bir kupon ödemeli bu tahvilin valörü 9 Nisan 2025, geri ödeme tarihi ise 8 Nisan 2026 olarak duyuruldu.

Sabit kuponlu tahvilde faizler yüksek seyretti

Aynı gün düzenlenen diğer ihalede, 4 yıl (1.617 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edildi. Bu ihalede 13 milyar 562,2 milyon TL net satış yapılırken, nominal satış tutarı 15 milyar 439,8 milyon TL oldu. İhaleye toplam 33 milyar 643,8 milyon TL teklif geldi.

* En düşük bileşik faiz: %39,67

* Ortalama bileşik faiz: %39,81

* En yüksek bileşik faiz: %39,94

* Ortalama basit faiz: %36,49

İhalede tahvil fiyatı minimum 87.631 TL, ortalama ise 87.839 TL seviyesinde oluştu. Kupon ödemeleri 6 ayda bir yapılacak olan bu tahvilin geri ödemesi 12 Eylül 2029 tarihinde gerçekleştirilecek.