İki ilde ekmeğin fiyatı değişti: Yüzde 25'lik zam!

Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak tarihinden itibaren ekmek fiyatlarını güncelledi.

Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.

Artan maliyetleri gerekçe gösterdiler

Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ da simit ve ekmek fiyatlarında artış yaptıklarını belirterek artan maliyetler nedeniyle bu fiyat düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Buna göre, 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verildi. Akdağ, 7 Ocak tarihinden itibaren ekmeğin yüzde 25 zamlı satılacağını duyurdu. Alınan karara göre Aydın genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL’ye, 100 gram simit ise 15 TL’ye satılacak.