İki iş günü fazla çalışma ihracata katkı sağladı

Hamide HANGÜL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl nisan ayında 20,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, “Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artıdayız. Önceki üç aya göre daha yüksek oranlı artışta bu yıl nisan ayında takvim etkisiyle iki iş günü fazla çalışmamızın katkısı olduğunun altını çizmem gerekiyor” dedi.

Bu yıl Ocak-Nisan döneminde ise dört aylık ihracatın 86,2 milyar dolara, son 12 aylık ihracatın da 265 milyar dolara ulaştığını belirten Gültepe, “Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3,1 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Otomotivi, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 380 milyon dolarla elektrik elektronik, 1,3 milyar dolarla çelik, 1,2 milyar dolarla hazır giyim takip etti" dedi, toplamda 22 sektörün ihracatını artırdığını söyledi.

Pariteden 1,3’lük pozitif etki

En çok ihracat yapan beş ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olduğunu belirten Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan’da 980 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Geçen ay parite ihracatımıza 443,6 milyon dolarlık katkı yaptı. Paritenin bu seviyelerde kalması halinde yıllık ihracatımıza yüzde 1,3’lük pozitif etki yapacağını öngörüyoruz. Nisanda en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa şeklinde sıralandı. 63 ülkede yüzde 50’nin, 109 ülkede yüzde 10’un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 143 ülkeye ihracatımızı artırdık.”